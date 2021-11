CJ ENM kauft Endeavor Content

Wirtschaft

Die unabhängige Produktionsfirma geht an eine südkoreanische Firma.

Der Markt um die unabhängigen Produktionsfirmen bleibt spannend, denn das südkoreanische Unternehmen CJ ENM möchte eine Milliarde US-Dollar für seine internationale Expansion ausgeben – und dieses Geld soll in 80 Prozent von Endeavor Content fließen. Die Mutterfirma der Produktionsfirma, Endeavor, muss nach einem Streit mit der Writers Guild of America die Firma verkaufen.Für CJ ENM wäre das die größte M&A-Transaktion in seiner 26-jährigen Geschichte. Die Mehrheitsbeteiligung an Endeavor Content wird mit 775 Millionen Dollar bewertet. Endeavor erhält 655 Millionen Dollar, während Endeavor Content einen Kapitalzufluss von 120 Millionen Dollar erhält, um die Dutzenden von Fernsehprogrammen und Filmen zu finanzieren, die sich in verschiedenen Produktionsstadien befinden."Wir freuen uns, diesen Deal mit Endeavor Content bekannt geben zu können, einem Unternehmen, das auf dem US-amerikanischen und europäischen Markt mit bemerkenswerter Geschwindigkeit wächst", sagte Kang Ho-Sung, CEO von CJ ENM. "Wir sind zuversichtlich, dass dieser Deal Synergien zwischen beiden Unternehmen schaffen wird, die weltweit für ihre Produktionskapazitäten und die Liste der erfolgreichen IP-Projekte bekannt sind. Letztendlich strebt CJ ENM danach, ein großes globales Studio zu werden, das Inhalte umfasst, die ein globales Publikum ansprechen – wie dieser Deal mit Endeavor Content, werden wir unsere Präsenz auf dem globalen Markt weiter ausbauen."