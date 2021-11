Benedikt Weibel: Mein liebster Urlaub sind Fahrrad-Fernfahrten

Interview

In den Medien bekommen Friday-For-Future eine große Bedeutung. Quotenmeter sprach mit dem Verkehrsprofi Weibel über Sinn und Unsinn zum Thema Klimawandel.

Man kann schon heute nachhaltig zur Arbeit und in den Urlaub fahren. Gegen die Hälfte der Autofahrten zur Arbeit sind weniger als zehn Kilometer lang, eine Distanz, die mit einem E-Bike ebenso gut, im Agglomerationsbereich sogar schneller bewältigt werden kann. Ärzte empfehlen als wirksamste Massnahme für die Gesundheit, täglich 10.000 Schritte zu machen, was einer Strecke von etwa sieben Kilometer entspricht. Wenn man das in den Alltag einbaut, lebt man gesünder und bewegt sich absolut emissionsfrei. Es gibt grossartige Urlaubsziele, die mit dem Zug bestens erreichbar sind. Mein liebster Urlaub sind Fahrrad-Fernfahrten. Im Jahr vor Corona sind wir von zu Hause aus bis nach Skågen gefahren - unvergesslich.Sehr. Unsere Agenden, die sich nach Corona wieder gefüllt haben, bestimmen unser Bewegungsmuster. Damit verbunden sind unzählige intuitiv oder bewusst vorgenommene Entscheide über die Art, wie wir von A nach B kommen.Das haben die deutschen Medien schon 1990 verkündet, der beschworene Verkehrsinfarkt ist aber nie eingetreten. Eine Verkehrswende ist aus zwei Gründen zwingend: 94 Prozent des Treibhausgasemissionen im Verkehr stammen vom motorisierten Individualverkehr. Der Ersatz fossiler Kraftstoffe ist eine unbedingte Notwendigkeit. Zweitens gilt es, einen akzeptablen Verkehrsfluss zu sichern, selbst wenn die Mobilität weiter zunimmt. Das ist möglich, wenn die Verkehrsmittel so eingesetzt werden, dass sie ihre Stärke ausspielen können.Es ist richtig, dass der primäre Fokus auf den Ersatz des mit fossilen Treibstoffen betriebenen Autos gerichtet ist. Insbesondere auch im Nutzverkehr, auf dem unsere ganze Versorgung basiert. Die Zukunft des Autos beruht auf seinem klugen Gebrauch. Reisen soll man nicht begrenzen, aber der Entscheid über eine Reise muss unter Berücksichtigung des ökologischen Fussabdrucks getroffen werden.Der Erfolg einer Innovation wie das selbstfahrende Auto hängt an drei Fragen: 1) ist es technisch machbar? 2) gibt es ein Bedürfnis? 3) ist es wirtschaftlich? Heute gibt es dazu noch keine definitiven Antworten. Einig ist man sich, dass Level 5 für das autonome Auto noch in weiter Ferne liegt. Level 3 hingegen, das hochautomatisierte Fahren, wird in absehbarer Zeit möglich. Autos werden damit zu rollenden Computern. Das hätte den Vorteil, dass intelligente Transportsysteme die Geschwindigkeit auf den Autobahnen bei starkem Verkehrsanfall harmonisieren könnten, was den Verkehrsfluss entscheidend verbessern würde.Das Auto hat die Zersiedelung der Landschaft erst möglich gemacht. Und nun ist es in diesen Räumen, wo ein effizienter öffentlicher Verkehr kaum möglich ist, nicht mehr wegzudenken. Wenn der Gebrauchtwagen keine Emissionen mehr ausstösst, ist er kein Problem mehr. Allerdings wird man künftig mit dem Auto nicht mehr so einfach in die Kernstädte fahren können.Ich hoffe es nicht. In den Innenstädten sind Fahrräder, insbesondere das E-Bike genauso schnell und brauchen weniger Abstellfläche.Weil der Autozug ineffizient ist. Die Nachfrage saisonal und unpaarig. Es macht auch keinen Sinn, mit einem langen Zug so wenige Menschen zu transportieren.Doch. Aber es gibt Entwicklungen, die diesen Trend umkehren könnten. Pilotversuche mit digitalisierten Läden in Randgebieten geben Anlass für Optimismus. Sie bieten ein Sortiment für den täglichen Gerbrauch an und sind Tag und Nacht geöffnet.Bei der DB hat man sich zu lange mit Themen wie dem Börsengang oder dem Ziel, einer der weltgrössten Logistiker zu werden, beschäftigt. Dabei wurde das operative Geschäft vernachlässigt. Das hat die traditionelle Kultur der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, die auf den Werten «pünktlich, sauber, sicher» basiert, beschädigt.