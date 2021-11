Sendeplatzwechsel: «akte.» geht künftig donnerstags auf Sendung

TV-News

Am Donnerstag möchte Sat.1 mit Geschichten, Tipps und Ideen den Lebensalltag seiner Zuschauer verbessern. Dafür startet man das Fatcual-Format «Jetzt. Besser. Leben. Mit Sat.1».

Sat.1-Chef Daniel Rosemann hatte jüngst angekündigt, im künftig immer donnerstags auf Factual-Programme zu setzen, „in denen man immer wieder Tipps und Tricks für das eigene Leben“ bekommen könne. Im kommenden Jahr sollen diese Pläne in die Tat umgesetzt werden. Dazu hat man nun das Magazinangekündigt, das am 6. Januar 2022, dem ersten Donnerstag des neuen Jahres, Premiere feiern soll. Moderiert wird das Format von Claudia von Brauchitsch, die in jeder Sendung neben Experten und Zuschauern auch einen prominenten Gast zum jeweiligen Thema zu Gast haben wird.Die Sendung befasst sich jede Woche mit einem populären Alltagsthema, das jeden betriffe, wie es in der Ankündigung heißt: Von Körper und Bewegung, Ernährung, Geld, Schlafen und Schnarchen sowie Beziehung und Sexualität soll alles abgedeckt werden. Das Magazin soll den Zuschauern dabei behilflich sein ihre Neujahrs-Vorsätze durchzuhalten.Am neuen Factual-Donnerstag wird Claudia von Brauchitsch gleich doppelt im Einsatz sein, denn das wöchentliche Magazin, das 2019 auf den Montag gewechselt war und seitdem von von Brauchitsch moderiert wird, wird im neuen Jahr fortan immer donnerstags in der Late-Prime im Anschluss an «Jetzt. Besser. Leben. Mit Sat.1» gesendet. An der Sendezeit 22:15 Uhr dürfte sich vermutlich nichts ändern.„Der neue Donnerstagabend schärft weiter das Senderprofil von Sat.1 . Mit relevanten und zuschauernahen Eigenproduktionen setzen wir unsere Factual-Strategie konsequent fort“, lässt Rosemann wissen.