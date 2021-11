Brinkmann und Breitscheidplatz: RTL+ mit Doku-Nachschub

TV-News

Außerdem zeigt der Streamingdienst eine Reportage über das „Jahrhundertpferd“ Totilas.

Gegenüber dem Fußballkultur-Magazin „11Freunde“ sagte Ansgar Brinkmann einst, dass er 39 Trainer und mit allen Krieg hatte. Nun widmet der Streamingdienst RTL+ dem ehemaligen Bundesligaspieler von Arminia Bielefeld und Eintracht Frankfurt eine eigene Dokumentation über dessen Laufbahn. Zu Brinkmanns insgesamt 16 Vereinen zählt auch der FSV Mainz 05, wo er einst auf den heutigen Erfolgscoach Jürgen Klopp traf, mit der er in dem Filmspricht. Neben dem früheren Zimmernachbarn kommen auch andere Weggefährten wie Oliver Bierhoff oder Lothar Matthäus zu Wort. Auch Brinkmanns Freunde wie der Rapper Casper beschreiben die außergewöhnliche Karriere, der ein Titelgewinn verwehrt blieb. Sie erzählen, warum Brinkmann trotz weniger Bundesligaeinsätze bei vielen Fußballfans unvergessen und bis heute ein Publikumsliebling ist.Banijay Productions Germany zeigt in aufwendigen Animationen und nie zuvor veröffentlichtem Bildmaterial das Scheitern eines hochtalentierten Spielers, der alle umdribbeln konnte, sich aber letztlich immer selbst im Weg stand. Zeitweise geriet der Ex-Profi mit der Polizei aneinander oder musste gar in seinem Auto schlafen. Die Dokumentation wird ab dem 9. Dezember bei RTL+ zur Verfügung stehen.Noch in diesem Monat, am 26. November, feiert eine weitere Doku auf dem Streamingdienst Premiere. Inwird neben der Chronologie des Attentats vor knapp fünf Jahren in Berlin auch erzählt, was Menschen, deren Geschichten noch nie erzählt worden sind, am Tattag tatsächlich erlebt haben. Dafür kommen Betroffene, Helfer und Ermittler zu Wort, die ihre persönlichen Geschichten darlegen und teilen, wie es ihnen heute geht. Die Dokumentation wird außerdem in der Nacht vom 15. auf den 16. Dezember um 0:30 Uhr bei RTL im linearen Programm ausgestrahlt.Ein gänzlich anderes Thema wird in einer dritten angekündigten Dokumentation behandelt: Reitsport. Am 14. Dezember erscheint die dreiteilige Doku-Reihe, das die Geschichte über den niederländischen Dressurhengst Totilas erzählt. Die hochfliegenden Pläne der Besitzer des Pferdes endeten in einem vermutlich einzigartigen Desaster: dem zu frühen sportlichen Aus und seinem Tod. Anlässlich des Todestages möchte RTL+ der Frage nachgehen, ob Pferde Gewinner oder Verlierer des Reitsports seien.