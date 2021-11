Wie die ARD: Auch Magenta TV zeigt Adele-Special

TV-News

Darüber hinaus hat die Deutsche Telekom neue «Studio Sessions» mit weiteren prominenten Künstlern angekündigt.

Am Sonntagabend zeigte das US-Network CBS vor fast zehn Millionen Zuschauern das Konzert-Special. Auch in Deutschland wird die musikalische Sondersendung zum Start des neuen Albums „30“ mitsamt dem Interview mit Talk-Legende Oprah Winfrey zu sehen sein. Die ARD hatte sich die Rechte für die Mediathek ab dem 21. November gesichert. Außerdem zeigt man am 4. Dezember um 23:40 Uhr die Sendung auch im linearen Programm ( Quotenmeter berichtete ). Nun hat auch die Deutsche Telekom angekündigt «One Night Only» zu Magenta TV zu holen und ebenfalls ab dem 21. November ab 19:00 Uhr bei #dabeiTV oder auf MagentaMusik 360 kostenlos auszustrahlen.Darüber hinaus hat das Unternehmen auch weitereangekündigt, die ab dem 21. November täglich ab 19:00 Uhr ausgestrahlt werden. Mit dabei sind die Künstler Ilse DeLange, Leslie Clio, Balbina, Doro Pesch, Alice Merton und Zoe Wees. Die Musikerinnen geben nicht nur Konzerte, sondern äußern sich in exklusiven Interviews mit Produzent Peter Keller auch zur Entstehung ihrer Songs und zu gesellschaftlichen Themen. Dabei beleuchten sie zudem den Stellenwert von Künstlerinnen in der Musikindustrie. Die Beiträge stehen ab dem jeweiligen Starttermin auf Abruf in der Megathek zur Verfügung.„Ich bin sehr froh, dass wir den Zuschauerinnen und Zuschauern zum Ende dieses Jahres wieder ein großes Content-Highlight anbieten können“, sagt Telekom-TV-Chef Michael Schuld. „Jede Künstlerin hat ihren eigenen Stil und in ihrem Musikgenre eine herausragende Stellung. Neben ihren Songs gewähren die sieben Frauen in den Interviews außergewöhnliche Einblicke in ihr Leben und beziehen zu gesellschaftlichen Themen klar Stellung. Jeder Beitrag ist absolut sehenswert.“Ab 21. November: „Ein Abend mit Adele“Ab 22. November: Ilse DeLangeAb 23. November: Leslie ClioAb 24. November: BalbinaAb 25. November: Doro PeschAb 26. November: Alice MertonAb 27. November: Zoe Wees