Til Schweiger: Der Titel passt wie die Faust aufs Auge

von Markus Tschiedert 18. November 2021, 11:53 Uhr

Der Schauspieler, Regisseur und Produzent startet mit «Die Rettung der uns bekannten Welt» wieder durch. Markus Tschiedert sprach mit Schweiger über Bipolarität.

Der Auslöser war eigentlich meine Tochter Emma. Nachdem «Honig im Kopf» über das Thema Demenzerkrankung so begeistert aufgenommen wurde, sagte man mir, als nächstes müsste ich einen Film über Depressionen drehen. Aber ich dachte, das Thema würde die Leute nur runterziehen. Bis mir Emma von einer Freundin und ihrer Bipolarität erzählte.Dass das immer in Schüben kommt und ihre Freundin von himmelhochjauchzend plötzlich in die Depression verfällt und dann alles möglich ist. Wenn sie gut drauf wäre, würde sie die verrücktesten und auch lustigsten Sachen anstellen und mit ihrer Energie alle mitreißen. Aber das kann von einem Moment zum nächsten auch wieder ganz schnell umschwenken. Da wurde ich hellhörig und dachte, daraus könnte man vielleicht einen Film machen.Ich hatte das Glück, dass Lo Malinke, mit dem ich das Drehbuch schrieb, in seinem Umfeld auch jemand kannte, der bipolar ist. Insofern hatte er viel mehr Ahnung. Ich musste das nachholen. Also fing ich an, darüber zu lesen, und somit haben wir beide uns ganz gut ergänzt.In meiner Jugend hatte ich einen besten Freund, der das auch gehabt hatte. Das weiß ich aber erst heute, damals gab es diese Diagnose nicht. Der war auch mal gut, mal schlecht drauf, was mich damals wunderte. Inzwischen kenne ich einige Leute, die das haben. Die einen gehen besser damit um, die anderen schlechter.Seit 30 Jahren bin ich mit Heiner Lauterbach befreundet, der mit Emilio zuvor «Kalte Füße» gedreht hatte. Als ich den Trailer dazu sah, bin ich in Berlin ins Kino gegangen, um diesen Film zu sehen. Ich war begeistert von Emilio und ließ mir von Heiner dessen Nummer geben. Sofort rief ich Emilio an und wir haben uns noch am gleichen Abend in Kreuzberg zum Essen getroffen.Nein, ich habe auch schon in «Barfuß», «Honig im Kopf» und in vielen anderen Filmen auch schon geweint. Das liegt immer in der Figur, du kannst nur das spielen, was die Geschichte hergibt. Ich bin außerdem selbst Vater von vier Kinder, weshalb es für mich relativ einfach war, mich in diesen Hardy einzufühlen.Das war nicht meine Idee, sondern die von meinem Co-Autor Lo Malinke. Ich fand ihn sehr besonders und mochte ihn auf Anhieb.Das stimmt! Zur jetzigen Zeit passt der Titel wie die Faust aufs Auge. Das wussten wir natürlich noch nicht als wir den Film gedreht haben. Ein Jahr später hat sich die Welt fundamental verändert.Das mache ich, weil gerade Kinder die Schwächsten einer Gesellschaft sind und man alles tun muss, um sie zu beschützen.Die Geschichte basiert auf den gleichnamigen Roman von Sarah Kuttner und ich spiele einen Vater, der sein Kind verliert. Es geht darum, ob und wie es ihm gelingt, überhaupt noch mal zu funktionieren, um ins Leben zurückzukommen. Ich bin fast mit dem Schnitt fertig und kann jetzt schon sagen, dass da noch mehr geheult wird als in «Die Rettung der uns bekannten Welt».Ich habe immer gesagt, ich möchte nie einen Film machen, in dem es am Schluss nicht so eine Art Hoffnung gibt. In «Knockin‘ On Heaven’s Door» sterben am Ende zwei Menschen, aber trotzdem hat der Film etwas Positives, weil man weiß, die beiden haben ihr Ziel erreicht. Es ist wichtig, den Zuschauer nicht das zuckersüße Ende liefert, aber sie hoffnungsvoll entlässt.Es gibt genügend Filmemacher, die so nihilistisch sind, dass du einfach nur noch gefrustet aus dem Kino herauskommst. Da muss ich nicht noch mitmachen und drehe lieber die hoffnungsvollen Filme.Also wenn mir jetzt jemand die Pistole auf die Brust setzen würde und ich zukünftig nur noch eins machen dürfte, würde ich mich für die Regie entscheiden. Aber solange das nichtpassiert, bin ich auch als Schauspieler weiterhin dabei. Ich spiele einfach zu gern und sehe es nicht ein, ein Jahr zu investieren, um eine tolle Rolle zu schreiben und die dann einem anderen zu überlassen (lacht).