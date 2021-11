ProSieben Maxx macht Dezember zum «Star Trek»-Monat

TV-News

Bastian Pastewka wird in drei Sonderprogrammierungen die achtteilige Doku «Inside Star Trek» beim Spartensender präsentieren.

Anfang September jährte sich die amerikanische Erstausstrahlung der weltweit berühmten Science-Fiction-Seriezum 55. Mal. Um das «Raumschiff Enterprise»-Jubiläum zu feiern, hat ProSieben Maxx für den Dezember nun ein umfangreiches Programm angekündigt, das an drei Donnerstagen vor Weihnachten Sonderprogrammierungen bereit hält. Ab dem 2. Dezember zeigt der Sender die achtteilige Doku-Serieüber den Science-Fiction-Klassiker und dessen beeindruckende Franchise, das mittlerweile neun TV-Serien, 13 Filme und unzählige Bücher, Comics und Spielzeuge hervorgerbacht hat.Präsentiert und gesprochen wird die spannende Reihe ab 22:55 Uhr von Bastian Pastewka, der sich selbst als „Super-Trekkie“ bezeichnet und sein Wissen bereits in der ProSieben-Show «Wer stiehlt mir die Show?» im Sommer unter Beweis gestellt hat. „Ich kann «Inside Star Trek» jedem empfehlen, auch denjenigen, die sich in der Materie nicht gut auskennen und den ersten Kontakt noch scheuen“, erklärt der Comedian und Schauspieler. „Von Gene Roddenberrys Anfängen in den 1960er Jahren bis zu den jüngsten Ablegern des Enterprise-Universums ist alles dabei. Es ist ein Treffen der Generationen, eine unglaubliche Zeitreise in ein herrliches Paralleluniversum namens Showbusiness. Ich bin Fähnrich Pastewka und geleite Sie in dieser Dokumentation behutsam durch Zeit und Raum. ENERGIE!!!“Neben der Ausstrahlung der Doku am 2. Dezember (zwei Folgen, ab 22:55 Uhr) sowie am 9. und 16. Dezember (je drei Folgen ab 22:30 Uhr) zeigt ProSieben Maxx jeweils zur besten Sendezeit die ersten Kinofilme(1979),(1982) und(1984) mit William Shatner als Captain Kirk und Leonard Nimoy als Cmdr. Spock.