Bessere News für Europa: Acht Content-Startups starten Programm im Media Lab Bayern

Nachrichtenmacher aus Spanien, Großbritannien, Italien, Rumänien, Frankreich, Slowenien, Portugal und Malta mit Fokus auf Content und underserved Communities wollen den nächsten Schritt gehen.

Alle ausgewählten News-Startups im Überblick:

Ein Blick auf die nackten Zahlen reicht aus, um festzustellen, das die Nachfrage nach klassischen Nachrichten seit Jahren rückläufig ist. Dadurch entsteht ein großer Gap in der Informationsvermittlung – nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken arbeiten zehn europäische News-Startups ab sofort im GNI Startups Lab an nachhaltigen Geschäftsmodellen und Nachrichten für Nischen-Communities. Das Media Lab Bayern setzt zusammen mit Google und dem European Journalism Centre (EJC) das Förderprogramm für digitale Medienformate in Europa um. Insgesamt hatten sich 36 Startups beworben, ausgewählt wurden Nachrichtenmacher aus Spanien, Großbritannien, Italien, Rumänien, Frankreich, Slowenien, Portugal und Malta, die innerhalb des Förderprogramms ihr News-Startup mit Innovationsmethoden weiterentwickeln und die Weichen für nachhaltigen Qualitätsjournalismus für marginalisierte Gruppen stellen wollen. Ein besonderer Fokus wird dabei auf Produktentwicklung, Marketing, Growth und nachhaltige Geschäftsmodelle gelegt.„Das Programm ist eine tolle Chance, gemeinsam mit der Google News Initiative und dem European Journalism Centre, Startups in ganz Europa dabei zu unterstützen, attraktiven, seriösen und vielfältigen Journalismus für Teile der Gesellschaft zu entwickeln, die von den klassischen Medien bislang noch nicht so angesprochen werden. Das Schöne an dem Programm: Die Teams können sich über die eigene Landesgrenze hinaus austauschen und in ihren Experimenten voneinander lernen. Deshalb freuen wir uns riesig, erstmals ein Programm für ganz Europa durchführen zu können”, sagt Lina Timm, Geschäftsführerin des Media Lab Bayern, welches zur Medien.Bayern GmbH gehört.(Spanien)Ein zweisprachiges, digitales Magazin auf Spanisch und Arabisch, das von vier geflüchteten Journalisten aus Syrien gegründet wurde und sich zur Aufgabe gemacht hat, Migranten über Spanien und Spanien über Migranten zu informieren. Baynana heißt übersetzt soviel wie “miteinander” und will dazu beitragen, Vorurteile abzubauen.(Großbritannien)Dieses Online-Magazin an der Schnittstelle von Kunst, Journalismus und Aktivismus setzt sich für eine gerechtere, inklusivere Welt ein. Mit seiner radikal subjektiven Erzählweise erfindet shado mag Journalismus neu und treibt gesellschaftlichen Wandel voran.(Großbritannien)Girlhood ist eine Community- und Medienplattform, die durch Beiträge über und von Mädchen und jungen Frauen mehr Aufmerksamkeit für deren Sichtweisen erzeugt und diese gleichzeitig durch die Vermittlung von Storytelling-Skills und mehr Sichtbarkeit stärkt und empowert.(Italien)Dieses monatliche Online-Magazin, in dem Storytelling auf wissenschaftliche Inhalte und preisgekrönten Fotojournalismus trifft, beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Klimawandels. Wie werden die Folgen der globalen Erwärmung für die Menschen und Kommunen vor Ort spürbar? Und was kann man dagegen tun?(Rumänien)Die Nachrichtenseite Átlátszó Erdély wendet sich mit ihrem Investigativjournalismus an die 1,2 Millionen in Siebenbürgen lebenden Ungarn. Die unabhängige, gemeinnützige Redaktion will Missstände in diesem Teil des Landes aufklären und so den demokratischen Diskurs stärken.(Rumänien)Recorder bietet unabhängigen Videojournalismus auf einer eigenen Webseite sowie in den sozialen Medien. Die Inhalte der Redaktion erreichen ein großes, vornehmlich junges Publikum in Rumänien und im Ausland, das Recorder durch Spenden unterstützt.(Frankreich)Média’Pi setzt sich für die Inklusion von gehörlosen Menschen in Frankreich ein und produziert für diese Zielgruppe aktuelle Videos in Gebärdensprache - sowohl zum aktuellen Tagesgeschehen als auch zu Nachrichten aus der Community.(Slowenien)Ist eine preisgekrönte Online-Zeitung für Kinder. Sie bieten zeitgemäße und relevante Artikel zu aktuellen Themen in kindgerechter Sprache an.(Portugal)Die digitale Lokalzeitung ist die einzige ihrer Art in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon und stärkt somit den Lokaljournalismus.(Malta)Die digitale Plattform bietet Nachrichteninhalte für junge Erwachsene an. Nutzer können eigene Ideen teilen und ihre Meinung in innovativen Formaten äußern.