Onyx besetzt Rechtsdrama «Reasonable Doubt»

US-Fernsehen

Die Fernsehserie wird in Zukunft auf dem Hulu-Channel angeboten.

Tim Jo, McKinley Freeman und Angela Grovey werden die Hauptrollen in dem Rechtsdramaspielen, das bei Onxy Collective on Hulu ausgestrahlt wird. Das Trio gesellt sich zu der bereits angekündigten Serienhauptdarstellerin Emayatzy Corinealdi.In der Serie werden die Zuschauer Jax Stewart (Corinealdi) für ihre fragwürdige Moral und ihre wilden Interpretationen des Gesetzes verurteilen, bis sie selbst in Schwierigkeiten sind. Dann werden sie sie als das sehen, was sie ist: die brillanteste und furchtloseste Verteidigerin in Los Angeles, die sich bei jeder Gelegenheit gegen das Justizsystem auflehnt.«Reasonable Doubt» wird von Kerry Washington und Pilar Savone für Simpson Street und Larry Wilmore über Wilmore Films produziert. Raamla Mohamed ist Autorin und ausführende Produzentin der Serie, für die ausschließlich People of Color schreiben.