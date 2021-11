Trotz «TV total»: ZDF-Krimi räumt ab!

Quotennews

Natürlich, lagen gestern alle auf der spontan «TV total»-Rückkehr, doch die beste Reichweite es Tages sicherte sich der ZDF-Krimi!

Mit dem kaum beworbenen und kurzfristigen Re-Start vonsicherte sich ProSieben die Schlagzeilen, nicht jedoch die größte Reichweite des Tages. Mit Abstand nicht. Diese landete in gewohnter Weise beim ZDF und dem gestern in der Primetime laufenden Kriminalfilm.hieß der neue Streifen und Zuschauer zog er insgesamt 8,15 Millionen an. Hiervon als jüngere Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren ließen sich 0,52 Millionen definieren, wodurch sich das Zweite über einen entsprechenden Marktanteil von 6,9 Prozent freuen konnte. Insgesamt besorgte der Film dem Mainzer Sender einen Marktanteil von exzellenten 27,6 Prozent.Die Kollegen aus der ARD konnten hierbei nur sehnsüchtig zusehen. Ihr Programm, der Abenteuerfilm, lief nicht schlecht, jedoch eben auch nicht so gut. Mit 2,73 Millionen Zuschauern und wiederum 0,56 Millionen jüngeren Fernsehenden braucht sich kein Sender verstecken, jedoch auch nicht auf Werbe-Tour gehen. Insgesamt reichte es mit diesen Zahlen zu einem Marktanteil von 9,3 Prozent und 7,4 Prozent am entsprechend jungen Markt. Übrigens: Die «TV total»-Rückkehr sicherte sich mit 2,85 Millionen Zuschauern eine bessere Reichweite, als das ARD-Programm. Das kommt auch nicht alle Tage vor.Für diesen Vergleich außer Acht gelassen, wurde die Leistung der «Tagesschau» um 20 Uhr. Mit 5,56 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 19,0 Prozent sicherte sich das News-Format einen gewohnt starken Auftritt am Vorabend der ARD-Primetime. Dass hiervon lediglich etwa die Hälfte verweilte, bleibt ein Problem. Auch in Sachen junge Zuschauer präsentierte sich die «Tagesschau» maßgebend. Mit 1,36 Millionen Zuschauern aus dieser Kategorie wäre die Nachrichten-Sendungen das erfolgreichste Format, wäre «TV total» nicht zurück.