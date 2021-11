Der nächste RTL-Flop?

Quotennews

Der Sender mit den dreifarbigen Buchstaben erlebt ein bescheidenes Jahr, in dem quasi alles schiefgeht, was schiefgehen kann. Gestern startete eine neue Show - mit Erfolg?

Die Liste der weniger erfolgreichen Dinge im Jahr 2021 bei RTL ist lang und soll an dieser Stelle auch gar nicht neu aufgerollt werden. Der sich neu aufstellende Sender ist auf der Suche, nicht nur nach dem eigenen Publikum, sondern auch nach der eigenen Zielsetzung. Eigentlich hieß es, man wolle relevanter und seriöser werden - gestern gab es hingegen eine neue Realityshow.nennt sich das neue Format und ohne die Beschreibung der Show zu genau zu lesen ist klar: "Prominente" sollen Dinge tun, bei denen sie sich überwinden müssen und am Ende gestärkt herausgehen. Schnarch.Auf die Gefahr hin, teilnehmenden "Promis" unrecht zu tun, hier die Liste der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ekaterina Leonova, Jasmin Tawil, Mimi Fiedler, Monika Sozanska, Susianna Kentikian, Christian Kahrmann, Eric Stehfest, Hardy Krüger jr., Marvin Linke und Osan Yaran machen mit. Als Experten stehen der Show Julien Kottysch, Nadja Petranovskaja, Markus von Hauff und Felix Köster zur Seite. Doch nicht nur RTL ist für das schwere Jahr verantwortlich, denn mit der «TV total»-Rückkehr bei ProSieben hätte die Konkurrenz kaum lauter sein können. Doch wie lief es gestern?Insgesamt konnte sich der Kölner Sender 0,99 Millionen Zuschauer notieren, wobei sich der Marktanteil damit auf 3,5 Prozent einstellte. Für eine komplett neue Show ein grausamer Start. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sammelten sich 0,39 Millionen Zuschauer, die dann für einen Marktanteil von 5,4 Prozent sorgten. Ebenfalls ein Wert, den sich der Sender keinesfalls auf die Fahne schreiben wird. In Summe kann RTL erneut nicht zufrieden sein und muss froh darüber sein, nicht komplett ins Wasser gefallen zu sein. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob «TV total» mit Pufpaff wetier so abliefert, ob VOX weiter an alten Crime-Formaten festhält oder etwas Neues in den Ring schickt und natürlich wie lange und gut noch bei Sat.1 unvorbereitet geheiratet wird. Dran bleiben, RTL! Was bleibt auch sonst übrig...