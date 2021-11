Jack McDorman wird Mitglied in «Class of 09»

US-Fernsehen

Das neue Format von FX soll sich über drei Jahrzehnte erstrecken.

Die neue FX-Serieverpflichtete Sepideh Moafi, Brian J. Smith, Jon Jon Briones, Brooke Smith, Jake McDorman, Rosalind Eleazar und Raúl Castillo für das Ensemble. Außerdem wird Sunu Gonera bei den ersten beiden Episoden Regie führen.Die acht Episoden umfassende Serie ist ein spannender Thriller, der sich über drei Jahrzehnte erstreckt und in drei unterschiedlichen, aber miteinander verwobenen Zeitlinien erzählt wird, um die Natur der Gerechtigkeit, der Menschlichkeit und der Entscheidungen, die Menschen treffen und die ihr Leben und ihr Vermächtnis bestimmen, zu untersuchen. Eine dieser Zeitebenen ist die nahe Zukunft, in der das US-Strafrechtssystem durch künstliche Intelligenz umgestaltet worden ist.Die Serie folgt einer Gruppe von FBI-Agenten, darunter die bereits angekündigten Hauptdarsteller Kate Mara als Poet, eine Frau, die nie gedacht hätte, dass sie in die Welt der Strafverfolgung eintreten würde und doch im Zentrum eines entscheidenden Moments der Transformation steht, und Brian Tyree Henry als Tayo, der als einer der brillantesten und unorthodoxesten Agenten beschrieben wird, der jemals dem Bureau beigetreten ist; er will der Institution nicht seinen Stempel aufdrücken, sondern sie neu gestalten.