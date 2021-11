Netflix kündigt neue Psycho-Dramaserie aus Russland an

International

Die noch unbetitelte Serie ist erst das zweite Projekt, das Netflix in Russland umsetzen lässt.

Netflix hat die nächste russische Drama-Serie in Auftrag gegeben. Im Mai kündigte der kalifornische Streamingdienst mit «Anna K» , einer Adaption Tolstoi-Romans „Anna Karenina“, seine erste russische Original-Serie an. Nun bestätigte Netflix eine weitere noch unbetitelte russische Dramaserie an, die mit Alexander Petrow in der Hauptrolle besetzt ist. Die Serie aus der Feder von Eduard Oganesyan, der auch als Showrunner fungiert, erzählt die Geschichte eines Prominenten, dessen Persönlichkeit aufgrund tragischer Ereignisse zerstört wird und der in der Folge verzweifelt versucht, wieder er selbst zu werden.„Die Story hat uns sofort gefesselt, als wir das Drehbuch gelesen haben, und wir freuen uns darauf, die zweite russische Netflix-Serie gemeinsam mit diesem unglaublich talentierten russischen Team zu verwirklichen. Die Geschichte ist etwas Besonderes. Sie wirft einen einzigartigen Blick darauf, wie Extremereignisse das Leben plötzlich verändern können. Wir freuen uns gemeinsam mit den Netflix-Mitgliedern in Russland und weltweit auf dieses komplexe Drama mit starken Charakteren“, erklärt Anna Nagler, Director, Local Language Originals, CEE & Russia.Als Produzenten zeichnen Michail Wrubel, Alexander Andryuschenko, Olga Kochetkowa, Fjodor Bondartschuk und Wjatscheslaw Murugow sowie die Co-Produzentinnen Alina Tyazhlova und Mila Rosanowa verantwortlich. Neben Oganesyan verfassten auch Alexei Kamanin und Marcel Schaikhattarow die Drehbücher.„Die Geschichte ist voller Selbstironie angesichts der dramatischen Veränderung eines Charakters. Für mich bedeutet das auch eine aufregende Erfahrung und Reise in eine Welt, die ich bisher nicht kannte. Und wie immer ist die Geschichte gleichzeitig witzig und traurig, so wie es im realen Leben auch meistens ist“, ließ der Showrunner und Drehbuchautor wissen.