Jeremy Strong macht bei «9/11»-Serie mit

US-Fernsehen

Für dieses Projekt hat er einen Kontrakt mit Tobias Lindholm geschlossen.

Der Schauspieler Jeremy Strong hat einen Vertrag mit dem Produzenten Tobias Lindholm unterschrieben. Der «Succession»-Star Strong wird in der Miniseriemitspielen. "Wir sind glücklich, Jeremy als Partner von Tobias bei «The Best of Us» zu haben, und wir freuen uns auf ihre durchdachte und menschliche Darstellung der Helden, die an der Front für das Allgemeinwohl kämpfen", sagte Stacey Snider von Sisters.Strong entwickelt «The Best of Us» schon seit einiger Zeit zusammen mit Lindholm und wird neben der Hauptrolle auch die Produktion übernehmen. Die Serie wird auch zusammen mit dem Journalisten und Autor Chris Smith entwickelt, der als beratender Produzent fungieren wird. Lindholm ist als Autor, Regisseur und ausführender Produzent tätig. Kate Fenske und Carolyn Strauss von Sister sind ebenfalls als ausführende Produzenten dabei.Die Serie wird die menschlichen Auswirkungen des 11. Septembers mit seinem Trümmerregen und dem giftigen Staub untersuchen. Anhand eines Mosaiks von Charakteren wie Ersthelfern, Studenten, Lehrern, New Yorkern und Freiwilligen, die auf dem Haufen arbeiten, wird untersucht, wie sie betroffen waren und wie man sie behandelt hat. Er konfrontiert ein versagendes System und feiert die Besten.