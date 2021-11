Buchclub: Was Sie schon immer über Bücher wissen wollten

Hintergrund

Ein Buch, so spannend wie die Werke und Menschen, denen es sich widmet.

In "Was Sie schon immer über Bücher wissen wollten", erfahren Leser Fakten zu den großen Autoren sowie ihren Werken. Dabei stehen nicht nur die typischen Klassiker im Vordergrund, die im Unterricht Aufmerksamkeit erhalten. Douglas Adams, Stieg Larsson und Margaret Atwood finden hier genauso Erwähnung wie Leo Tolstoi. In diesem Band sammeln sich 100 der bekanntesten Autoren mit ihrem Leben und Schaffen. Welche Geschichten erlebten sie, was führte sie zum Schreiben und scheiterten sie eventuell zuerst? Wer heute berühmt ist, war es nicht von Beginn und mit dem Erfolg gehen mitunter kuriose Ereignisse einher. So finden Buchliebhaber, Literaturstudenten oder Schriftsteller eine Sammlung an Fakten, die sie selbst noch nicht kannten."Das Lied von Eis und Feuer", das vor allem durch die gleichnamige Serie einen breiten Zuspruch fand. "Der Herr der Fliegen", der zum Schulstoff zählt. "Krieg und Frieden", das als Klassiker in der Weltliteratur gilt. Die Welt der Literatur erweist sich als vielseitig, spricht unterschiedliche Menschen an und fasziniert sie seit Ewigkeiten. Was in den Hintergrund rückt, sind die Autoren, die diese Werke schufen. Mitunter erleben sie ähnlich skurrile Geschichten wie ihre eigenen. Und so wandern die besonderen Vorkommnisse teilweise in die berühmten Werke.Liebhaber der großen Weltliteratur und der neuen Klassiker finden in diesem Band eine Fülle an sorgfältig zusammengetragenen Informationen. "Was Sie schon immer über Bücher wissen wollten", lautet dieser neue Titel von Mental Floss. Die Seite versorgt seit ihrer Gründung 2001 Leser mit verschiedenen intelligenten sowie eigenwilligen Informationen zum Weltgeschehen. In diesem Werk widmen sich die Autoren und Journalisten kuriosen Themen aus der Welt der Literatur. Die Herausgeberin Erin McCarthy arbeitet seit 2017 als Chefredakteurin und nahm Einfluss auf die Entstehung und den Aufbau des Buches. So erkennen Fans der Seite den Stil sofort wieder.Finden Sie hier Geschichten, die erzählen, was in der Weltliteratur genauso zählt wie im richtigen Leben: die kleinen Kuriositäten des Alltags. Was führte zu der Entstehung der großen Werke? Was beschäftigte die Autoren während ihrer Arbeit? Wie hart mussten sie für die Veröffentlichung ihres Buches kämpfen? Alles, was Sie schon immer über Literatur wissen wollten, aber nie auf die Idee kamen, danach zu fragen. Sie finden es hier gesammelt in einem Band. Jetzt lesen und dazulernen!