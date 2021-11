Netflix bestätigt «Squid Game 2» (noch) nicht

International

Serienerfinder Hwang Dong-hyuk könnte sich inzwischen eine zweite Staffel vorstellen.

Während die deutschen Medien bereits am Dienstagnachmittag eine zweite Staffel vonverzeichneten, zeigten sich die amerikanischen Medien deutlich verhaltener. Das hatte auch seine Gründe, denn „The Hollywood Reporter“ sprach mit der Pressestelle des Streamingdienstes Netflix . "Eine zweite Staffel ist im Gespräch, aber noch nicht bestätigt“, so das Unternehmen aus dem kalifornischen Los Gatos.«Squid Game»-Erfinder Hwang Dong-hyuk wollte zunächst keine zweite Staffel schreiben, aber hat sich in den vergangenen Wochen ein Grundgeschichte überlegt. Dies teilte er bei einem Special-Screening neben den Serienstars Lee Jung-jae, Park Hae-soo und Jung Ho-yeon am Montagabend mit. Die Pressevertreter wollten von ihm wissen, ob es eine neue Staffel gäbe. Es ist wohl ausgeschlossen, dass es keine zweite Runde geben wird. Aber bestellt ist diese von Seiten Netflix noch nicht."Es gab eine Menge Druck für die zweite Staffel, schon als ich in Korea war, also habe ich diesen Druck schon lange gespürt. Wir gehen auf YouTube und sehen Leute, die bereits die zweite und dritte Staffel für uns geschrieben haben", erklärt Hwang lachend. "Als ich hierher kam und sah, wie gut die Serie ankommt und wie sehr die Fans sie wollen, wurde ich von der Presse ebenfalls gefragt. Was ich sagen kann, ist, dass Gi-hun zurückkommen wird, und er wird etwas für die Welt tun."