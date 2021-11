«Masked Singer»-Kopie «Phantom?» mit Tiefstwert

Quotennews

Die junge ProSieben-Show «Wer ist das Phantom?» lag noch auf Senderschnitt, «Late Night Berlin» erholt sich weiterhin.

Aufgrund des großen Erfolges von «The Masked Singer» hat ProSieben sich nicht nur die Rechte an «The Masked Dancer» gesichert, sondern macht seit zwei Wochen auch eine ähnliche Rateshow, in der Prominente einen anderen Prominenten hinter einer Maske erraten müssen. Das nennt sichund bescherte ProSieben zuletzt 11,5 und 10,6 Prozent Marktanteil.Die dritte Ausgabe der von Steven Gätjen moderierten Fernsehsendung sorgte für 9,1 Millionen junge Fernsehzuschauer. In den ersten beiden Wochen ergatterte die Produktion 0,80 und 0,67 Millionen, jetzt standen 0,62 Prozent bei den jungen Menschen auf dem Quotennewsletter. Beim Gesamtpublikum sicherte sich ProSieben jetzt 0,97 Millionen, zuvor waren 1,30 und 1,11 Millionen Zuschauer dabei.fuhr vor sieben Tagen 10,1 Prozent Marktanteil ein. Eine Woche später erzielte die Fernsehshow von Florida TV einen Marktanteil von 8,8 Prozent. 0,33 Millionen junge Menschen schalteten zwischen 22.35 und 23.35 Uhr ein. Beim Gesamtpublikum erzielte man 0,50 Millionen Zuschauer.