«Promi Kart Masters» und «Lets Love» bringen RTLZWEI in Quotennot

Quotennews

Vor allem die neue Dating-Show mit Jana Ina Zarrella erwischte keinen guten Start in die dritte Sendewoche.

Bislang gingen neun Ausgaben der neuen Vorabend-Sendungauf Sendung, der Erfolg der der Bildergarten-Entertainment-Produktion hält sich bislang in Grenzen. Im Schnitt schalteten ab 17:00 Uhr 0,15 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, was Marktanteilen von 1,1 Prozent bei allen und 2,5 Prozent in der Zielgruppe entsprachen. Die Zahlen liegen somit tief im roten Bereich. Immerhin: In der vergangenen Woche hielt man sich nach einer wechselhaften Auftaktwoche recht konstant um den Durchschnittswert. Außerdem schneidet die von Jana Ina Zarrella moderierte Show etwas besser als die zuletzt abgesetzten Programme wie «Workout», «Waidendorf» und «Echt Fame» ab.Am gestrigen Montag schalteten nun allerdings nur 0,11 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, wovon 0,04 Millionen aus der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen stammten. Die Einschaltquoten bewegten sich diesmal bei katastrophalen 0,7 Prozent bei allen und furchtbaren 1,5 Prozent bei den Umworbenen. Woche drei beginnt für «Let’s Love» damit einmal mehr im roten Bereich, sogar im tiefroten. Das magere Vorprogramm hat weiterhin auch Auswirkungen auf die Vorabend-Soapsund, die sich seit geraumer Zeit schwertun. Die Kölner lockten diesmal 0,23 Millionen an, was 3,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bedeuteten, während die Geschichten aus der Hauptstadt 0,42 Millionen verfolgten. Der Marktanteil stieg auf weiterhin unterdurchschnittliche 4,1 Prozent.In der Primetime gab es zum zweiten Mal in Folgezu sehen. Am Sonntag lockte das Qualifying über vier Stunden hinweg durchschnittlich 0,39 Millionen Zuschauer an, diesmal sahen das große Finale 0,45 Millionen Motorsport-Fans. Zwischen 20:15 Uhr und 23:30 Uhr belegte RTLZWEI maue 1,8 Prozent des Gesamtmarktes, in der Zielgruppe wurden etwas bessere 4,2 Prozent ausgewiesen. RTLZWEI dürfte sich vom zweitägigen Event sicherlich mehr versprochen haben.