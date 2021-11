«Der Greif»: Amazon adaptiert Hohlbeins Fantasy Roman

TV-News

Insgesamt sechs Episoden soll W&B Television in Kooperation mit DogHaus Film produzieren, die Amazon als „das wahrscheinlich ambitionierteste deutsche Fantasy-Projekt seit «Die unendliche Geschichte»“ bezeichnet.

Kürzlich haben in Berlin und im Ausland die Dreharbeiten für die Serien-Adaption von Wolfgang Hohlbeins Fantasy-Romanbegonnen, dies teilte Amazon Prime Video am Dienstag mit. Entstehen sollen sechs Episoden, die 2023 an den Start gehen sollen und die Zuschauer „zurück in die 1990er Jahre, hinein in ein Lebensgefühl einer ganzen Generation“ versetzen sollen. Der Streamingdienst verspricht „aufwendige und außergewöhnliche Machart“. Für das Drehbuch zeichnet Erol Yesilkaya verantwortlich, während Sebastian Marka die Regie übernimmt. Das Showrunner-Duo arbeitete bereits an diversen Projekten wie «Exit» oder «Tatort» erfolgreich als Autor und Regisseur zusammen. Neben Marka, der die Episoden eins, zwei, fünf und sechs inszeniert, fungiert auch Max Zähle für die Folgen drei und vier als Regisseur. Boris Dennulat, Senad Halilbasic und Stefanie Veith wirken ebenfalls als Autoren der Fantasy-Serie mit.Für die Produktion ist W&B Television in Kooperation mit DogHaus Film verantwortlich, Executive Producer sind Quirin Berg und Max Wiedemann sowie André Zoch. Für das Production Design ist Sebastian Krawinkel verantwortlich. Zu den Darstellern: Jeremias Meyer («Wir Kinder vom Bahnhof Zoo») spielt Mark, Lea Drinda («Wir Kinder vom Bahnhof Zoo») ist Becky, Zoran Pingel («Dogs of Berlin») spielt Memo, Theo Trebs («Oh Boy») ist Thomas. Als weitere Darsteller wurden unter anderem auch Sabine Timoteo, Samirah Breuer, Armin Rohde, Thorsten Merten, Golo Euler, Fabian Busch, Flora Li Thiemann und Yuri Völsch gecastet.«Der Greif» spielt in Krefelden im Jahr 1994. Die drei Außenseiter Mark, Memo und Becky entdecken eine fantastische Welt, genannt Der Schwarze Turm. Dort unterjocht der Greif, ein weltenverschlingendes Monster alle Lebewesen gnadenlos. Mark, jüngster Sohn einer Zimmermanns-Familie, findet heraus, dass er der Einzige ist, der den Greif besiegen kann. Aber er ist kein Held und will auch keiner sein. Er hat genug mit der Schule, seinen Wutausbrüchen und seiner ersten großen Liebe zu tun. Ein Kampf gegen Monster kommt für ihn überhaupt nicht in Frage. Doch als Marks Bruder Thomas verschwindet, müssen die Freunde in die Welt des Schwarzen Turms aufbrechen und schneller erwachsen werden, als sie es sich je hätten vorstellen können.„«Der Greif» ist das wahrscheinlich ambitionierteste deutsche Fantasy-Projekt seit «Die unendliche Geschichte»", meint Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon Studios. „Der großartige Cast und die herausragenden Showrunner Erol Yesilkaya und Sebastian Marka sind genau die Richtigen, um ein Projekt dieser Größenordnung zu stemmen. Wir können es kaum erwarten, bis Prime-Mitglieder weltweit mit Mark, Becky und Memo in die mystische Welt des Schwarzen Turms eintauchen und gemeinsam mit den Freunden das Abenteuer im Kampf gegen den Greif erleben können.“„Ich war elf Jahre alt, als ich den Roman «Der Greif» das erste Mal las. Sofort hatte ich eine Flut von Bildern im Kopf und wollte von da an zum Film, um als Regisseur zu arbeiten und irgendwann genau diese Geschichte zu verfilmen. Und jetzt ist es endlich soweit: mit Wiedemann und Berg, sowie Amazon Prime Video an unserer Seite, erwacht der Greif endlich zum Leben", so Sebastian Marka. „Wir haben großartige Drehbücher, fantastische Schauspieler und ein starkes Team aus Künstlern, die mit uns auf diese Reise in eine fantastische Welt gehen. Und wir sind gespannt, was uns in dieser Welt – dem Schwarzen Turm – erwartet. Ich bin sehr glücklich, diesen Kindheitstraum endlich wahr werden zu lassen."Auch Erol Yesilkaya ist seit vielen Jahren Fan des Roman-Stoffes von Wolfgang Hohlbein, der sich weltweit über 40 Millionen Mal verkauft hat: „Schon als Teenager war ich begeisterter Leser von Wolfgang Hohlbeins Romanen. Deshalb bin ich besonders stolz darauf, dass wir die ersten sind, die einen seiner großen Fantasy Romane in bewegte Bilder übersetzen dürfen – nämlich den Bestseller «Der Greif». Dieser Traum begleitet Sebastian Marka und mich schon lange und wir sind beide sehr glücklich, dass nach drei Jahren Vorbereitung nun endlich gedreht wird", so Erol Yesilkaya. „Wolfgang Hohlbein möchte ich dafür danken, dass er uns ermutigt hat diesen Stoff als epische Serie zu interpretieren. Und Amazon Studios waren dabei der perfekte Partner, um dies modern und auf höchstem Niveau umzusetzen zu dürfen."