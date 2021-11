«One Piece»: Netflix castet sieben Darsteller

US-Fernsehen

Unter den Schauspielern befindet sich unter anderem «Who Killed Sara?»-Star Iñaki Godoy.

Asiatische Stoffe sind für Netflix sehr wichtig. Aus diesem Grund wird es unter anderem auch eine Live-Action-Serie vongeben. Iñaki Godoy («Who Killed Sara?»), Mackenyu («Rurouni Kenshin: Final Chapter», «Pacific Rim: Uprising»), Emily Rudd («Fear Street», «Hunters»), Jacob Romero Gibson («Greenleaf», «All Rise») und Taz Skylar («Boiling Point», «Villain») werden alle in der Serie mitspielen."Wir haben mit Netflix und Tomorrow Studios an dem großen Projekt gearbeitet, der Hollywood-Live-Action-Serienadaption von «One Piece»! Wie viele Jahre ist es her, dass es angekündigt wurde, richtig? Ich weiß, ich weiß! Aber seien Sie versichert, dass wir die ganze Zeit über stetige Fortschritte gemacht haben", so der Autor der Manga-Serie und ausführende Produzent Eiichrio Oda."Es ist nicht einfach, wenn man mit Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammenarbeitet! Aber genau dieser Prozess kann etwas Besonderes hervorbringen! Jetzt können wir erst einmal die Hauptbesetzung bekannt geben! Wir müssen uns allerdings beeilen und sie bekannt geben, sonst wird sie anscheinend geleakt! Sehr witzig, lol. Ihre Gesichter, die Größe ihrer Münder und Hände, ihre Ausstrahlung, ihre Art, sich zu bewegen, ihre Stimme, ihre schauspielerischen Fähigkeiten, ihre Größe, die Ausgewogenheit innerhalb der Strohhut-Crew, usw...! Wir haben uns nach zahlreichen Diskussionen mit Menschen aus aller Welt für diese Besetzung entschieden!“, so Oda weiter.