950. «In aller Freundschaft»-Folge ist ein Erfolg

Quotennews

Auch die neue Staffel «Die Heiland» schlug sich am Dienstagabend sehr erfolgreich.

Die Fans vondurften sich am Dienstagabend auf einen Gastauftritt von Johann Lukas Sickert als Bastian Marquardt freuen, der Sohn von Verwaltungschefin Sarah Marquardt. Außerdem waren Miriam Morgenstern, Julia Preuß und René Steinke zu Gast. Die Episode „Gleichklang“ aus der Feder von Jochen S. Franken wollten sich 4,27 Millionen Fernsehzuschauer nicht entgehen lassen, allerdings liefen die vergangenen sechs Folgen erfolgreicher. Der Marktanteil bewegte sich bei 15,1 Prozent. Beim jungen Publikum kam die Regiearbeit von Mathias Luther bei 0,62 Millionen an, der Marktanteil lag bei guten 8,7 Prozent.beschäftigte sich einmal mehr kritisch mit der Corona-Politik der deutschen Bundesregierung. So wurde das Schließen von Testzentren, das Öffnen von Impfzentren und der ewige Bund-Länder-Flickenteppich besprochen. 2,64 Millionen Menschen interessierten sich für dieses Thema, aber auch für den demographischen Wandel auf dem Land. Die 30-minütige Sendung mit Christian Nitsche erreichte 10,7 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum wurden 0,36 Millionen Menschen ermittelt, der Marktanteil lag bei mauen 5,7 Prozent.Romy Heiland bekam es in, gesendet um 20.15 Uhr, dieses Mal mit Rattengift in einem Schrebergarten zu tun. Die fünfjährige Emily hat das Gift zu sich genommen und liegt mit einer schweren Vergiftung im Krankenhaus. Die Serie lockte mit diesem Thema 4,20 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil sorgte für 14,1 Prozent. Bei den jungen Menschen standen 0,56 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil lag bei 7,7 Prozent.