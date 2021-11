Quotennews

So hieß nicht nur die Episode der «Rosenheim-Cops», sondern dies wurde auch um 22.15 Uhr in einer Reportage über den Exodus von Millionen Hühnern gezeigt. Fiktion schlug allerdings die echten Bilder.

Hähnchen ist ein aller Munde: Millionen Geflügel werden jede Woche in zahlreichen Betrieben – abgeriegelt durch hohe Zäune – produziert. Das Team vondurfte hinter die Kulissen der schieren Tierproduktion und -verarbeitung schauen. Wie Millionen Küken vollautomatisch geschreddert, aufgezogen und nach wenigen Wochen geschlachtet werden, wollten am Dienstag um 22.15 Uhr 1,59 Millionen Zuschauer sehen. Die Dokumentation von Manfred Karreemann sorgte für einen Marktanteil von schwachen 7,8 Prozent. Beim jungen Publikum ergatterte „Täglich ein Tier – Leben für das Sonderangebot“ immerhin 0,39 Millionen, der Marktanteil lag bei guten 7,5 Prozent.Im Anschluss ging Markus Lanz mit seiner gleichnamigen Talkshow auf Sendung, in der er Politiker Peter Altmaier, Journalistin Claudia Kade, Ärztin Dr. Carola Holzner und Autor Frank Schätzing zu Gast hatte. Die 75-minütige Gesprächsshow wollten sich 1,74 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen, der Marktanteil belief sich dieses Mal auf 13,1 Prozent. Auch bei den jungen Leuten schlug sich das Format recht gut, denn mit 0,29 Millionen verbuchte man einen Marktanteil von 9,0 Prozent.„Ein makelloser Mord“ hieß es bereits um 19.25 Uhr. 4,37 Millionen Fernsehzuschauer verfolgten Folge sieben der 21.-Staffel, in der der Personaltrainer Julian tot aufgefunden wurde. Die Kommissare Winter und Stadler stellten recht schnell fest, dass sein Fitnessgetränk vergiftet wurde. Das Abenteuer erzielte einen Marktanteil von hervorragenden 15,8 Prozent. Bei den jungen Zuschauern wurden dieses Mal 0,40 Millionen erreicht, der Marktanteil belief sich auf mittelmäßige 6,3 Prozent.