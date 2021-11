Kiosk

10 Jahre Lust am Lesen und Denken. Worum es sich bei dem Magazin handelt…

Die Zeitschrift "Hohe Luft" feiert im November 2021 ein besonderes Jubiläum: Bereits seit 10 Jahren wird das Magazin herausgegeben. Erschienen ist es erstmals am 17. November 2011 - und zwar mit der Auflage von 60.000 Exemplaren. Der Name gibt derweil keinen Aufschluss darauf, was auf den Seiten zu finden ist. Er bezieht sich stattdessen auf den Ort, in dem der Verlag seinen Sitz hat, der die "Hohe Luft" herausgibt: Im Stadtteil Hoheluft in Hamburg.Bei dem Verlag handelt es sich um INSPIRING NETWORK. Er wird von Dr. Katarzyna Mol-Wolf geleitet und gibt mit "EMOTION" einen anspruchsvollen Publikumstitel heraus. Gleiches gilt auch für die Zeitschrift "Hohe Luft", denn sie bedient ein Themengebiet, welches in den Print-Medien nicht häufig bedient wird: In dem Magazin werden bewegende Themen aus einem philosophischen Blickwinkel betrachtet. Dieses Alleinstellungsmerkmal macht einen großen Teil des Erfolgs aus und führte dazu, dass nun das zehnjährige Jubiläum gefeiert werden kann.Das Magazin sei "für alle, die Lust am Lesen und Denken haben", lautet das Motto und der Claim von "Hohe Luft". In den Ausgaben werden viele verschiedene Themen aus der ganzen Welt aufgegriffen. Dabei geht es um bewegende Themen mitten aus der Gesellschaft, aber auch um Themengebiete aus Politik und Wirtschaft. Der philosophische Aspekt wird dabei passend hervorgehoben und aufgearbeitet. Philosophie sei "Spaß am Denken, Diskutieren und Sich-Wundern", glaubt man bei den Verantwortlichen. Die Zielgruppe des Magazins sind dabei nicht nur Experten und Bücherwürmer. Vielmehr wolle man einer breiten Masse einen frischen Blick auf verschiedene Ereignisse und politische wie wirtschaftliche Fragen geben."Hohe Luft" erscheint alle zwei Monate. Die Herausgeberin ist Anke Rapper, der Gründungschefredakteur ist Thomas Vaek. Und übrigens: Der Name "Hohe Luft" steht nicht nur für den bekannten Stadtteil in Hamburg, sondern auch für eine ganz neue Perspektive, welcher die Leser und Leserinnen rund um das Magazin kennenlernen und einnehmen können: Bewegende Themen können aus luftiger Höhe neu gedacht werden. Dadurch entsteht oftmals ein ganz anderer Sinn. Das Magazin kann also einen Denkanstoß in viele Richtungen geben.