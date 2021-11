«In 80 Tagen um die Welt»: ZDF mit Jules Verne-Klasiker vor Weihnachten

TV-News

France Television, RAI und das ZDF haben eine Abenteuerserie produziert. Es soll um Jules Vernes Klassiker «In 80 Tagen um die Welt» gehen. Vor Weihnachten gibt es noch die Premiere.

Die neue Abenteuerseriekann sich noch vor Weihnachten über die Premiere in Deutschland freuen. Die Macher des Projekts sind die Slim Film + Television, Federation Entertainment und Peu Communications und eigentlich wurde die Serie für France Television und Rai produziert. Doch auch das ZDF mischte mit und bereits am Dienstag, dem 21. Dezember, wird die erste Folge beim Zweiten über den Äther gehen. Kurz vor Weihnachten zeigt das ZDF dann gleich vier Folgen am Stück, wodurch sich unter anderem das «heute journal» auf 23:25 Uhr verschiebt.Die Handlung der Serie basiert lose auf dem gleichnamigen Klassiker von Jules Verne und die nach dem 21. Dezember verbleibenden Folgen zeigt das Zweite direkt an den beiden Folgetagen. Los geht es dann aber nicht mehr in der Primetime. Am 22. Dezember läuft eine Weihnachtsausgabe «Bares für Rares», am 23. Dezember kommen die «Bergretter» zur besten Sendezeit. Neben der linearen Ausstrahlung sind alle Folgen bereits ab dem 11. Dezember verfügbar.Wie bereits erwähnt, stützt sich die Abenteuerserie nur lose auf das Original. Es spielt in London, es gibt einen gewissen Phileas Fogg und natürlich eine Wette. Auch Passepartout taucht auf, Fortescue wird verkörpert und ohne auf weiteres eingehen zu wollen, verläuft die Reise natürlich nicht wie geplant. Phileas Fogg wird von David Tennant gespielt, Passepartout von Ibrahim Koma und Leonie Benesch spielt Abigail Fortescue. Steve Barron fungierte bei den acht Folgen als Regisseur, Ashley Pharoah und Caleb Ranson schrieben das Drehbuch.