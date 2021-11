«Die Reimanns»: Erstmals unter einer Million

Quotennews

Das Primetime-Comeback der «Reimanns» seit dem 20. Oktober sicherte dem Grünwald-Sender stets mehr als eine Million Zuschauer - gestern erstmals nicht.

Seit Ende Oktober läuft die Auswanderershowbei RTLZWEI wieder in der Primetime. Und der Erfolg reißt Woche für Woche nicht ab. Mit 1,1 Millionen Zuschauern am 20. Oktober gestartet landete man in Grünwald letzte Woche bei 1,08 Millionen Primetime-Zuschauern. Die Reimanns haben also unweigerlich eine gestandene und verlässliche Fan-Gemeinde. Die sich jedoch gestern erstmals wohl einem anderen Sender zuwandte. Die Reichweite fiel um 20:15 Uhr erstmals unter die 1-Million-Marke.Mit "nur" 0,96 Millionen Zuschauern ab drei Jahren ergab sich zudem ein neues Tief von 3,2 Prozent Anteil am TV-Markt. Von den gehaltenen Zuschauern konnten immerhin 0,3 Millionen der Zielgruppe zugeordnet werden, wodurch sich hier der entsprechende Marktanteil auf 3,9 Prozent einstellte. «Die Reimanns»-Crew kam aber nach einem kurzen Gastspiel sofort zurück. Die zweite Folge im Anschluss an die Primetime lag sofort wieder über der angesprochenen Reichweiten-Marke.Ab 21:15 Uhr steigerte sich das Format auf 1,02 Millionen Zuschauern und daher 3,8 Prozent Marktanteil. Bisher spielte sich das so übrigens jede Woche ab, denn die zweite Folge des Abends war stets stärker als die um 20:15 Uhr. Gleichermaßen gestaltete sich die Zielgruppe, die sich auf 0,33 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 4,8 Prozent steigerte.