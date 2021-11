Quotencheck

Der Fernsehsender sixx strahlte in den vergangenen Wochen 16 neue Episoden aus.

Der «Vampire Diaries»-Spin-off «Legacies» ist seit einigen Wochen im Programm des Fernsehsenders sixx zu finden. Zunächst wurde die erste Staffel wiederholt, dann gab es die Seasons zwei und drei als Free-TV-Premiere. In den Vereinigten Staaten von Amerika ist vor Kurzem die vierte Runde der Serie gestartet.Bei sixx ging «Lecagies» am Donnerstag, den 16. September 2021, in die dritte Runde. Die Doppelfolge holte 0,20 und 0,21 Millionen Fernsehzuschauer, die Marktanteile beliefen sich beim Gesamtpublikum auf 0,7 und 0,8 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern sichertet sich der Frauensender 0,08 und 0,07 Millionen Zuschauer, sodass man auf 1,2 und 1,1 Prozent Marktanteil kam.Sieben Tage später standen die Folgen „Salvatore: Das Musical“ und „Halt mich fest!“ auf dem Programmplan. Die Reichweiten sanken auf 0,15 und 0,12 Millionen Zuschauer, die Marktanteile rutschten auf 0,6 und 0,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieb man mit 0,07 und 0,08 Millionen konstant, weshalb auch jeweils ein Marktanteil von 1,1 Prozent erzielt wurde.Am 30. September wollten 0,12 und 0,17 Millionen Zuschauer „Was es auch kosten mag“ und „An Unbekannt“ nicht missen. Die Marktanteile lagen bei 0,6 und 0,5 Prozent. Bei den jungen Leuten fuhr sixx dieses Mal 0,09 und 0,08 Millionen Zuschauer ein, es folgten somit mit 1,4 und 1,3 Prozent die Höchstwerte der Staffel. In der darauffolgenden Woche standen 1,2 und 0,9 Prozent auf dem Papier, obwohl sich die Reichweite bei den jungen Menschen mit 0,08 und 0,06 Millionen kaum veränderte. Bei den Zuschauern ab drei Jahren waren 0,13 und 0,11 Millionen dabei.Anfang November setzte sixx auf die letzten beiden Episoden der dritten «Legacies»-Staffel, die den Titel „Eine neue Hope“ und „Dieses verfluchte Schicksal“ trugen. 0,13 und 0,12 Millionen Menschen ab drei Jahren nahmen sich am Donnerstag zwischen 20.15 und 22.05 Uhr für die Fernsehserie Zeit, die auf jeweils 0,4 Prozent Marktanteil kam. Bei den Werberelevanten wurden 0,07 und 0,06 Millionen Zuschauer generiert, das bedeutete 1,0 und 0,9 Prozent Marktanteil.Die dritte «The Legacies»-Staffel bescherte sixx im Durchschnitt 0,15 Millionen Zuschauer und 0,5 Prozent Marktanteil. Mit 0,07 Millionen 14- bis 49-Jährigen verbuchte man 1,0 Prozent. Die zweite Staffel kam noch auf 0,17 Millionen Zuschauer und 0,7 Prozent, bei den Umworbenen standen im Sommer 0,07 Millionen und 1,1 Prozent auf dem Papier.