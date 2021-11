Disney+ enthüllt neuen Europa-Content

Vermischtes

Ab heute starten viele neue Titel beim Disney-Streamingdienst. In Spanien produziert man künftig eine Serie über den Designer «Balenciaga» und aus Großbritannien stammen «Nautilus» und «Wedding Season».

Am heutigen Freitag feiert der Disney-Konzern den Disney+ Day und stellt in diesem Zusammenhang neue Inhalte vor, die in diesem Jahr auf dem Streamingdienst erscheinen sollen. Darüber hinaus werden neue Originals für Europa, den Nahen Osten und Afrika verkündet. Bereits ab heute können Abonnenten 15 Content-Premieren streamen, darunter die neue Original Dramaseriemit Michael Keaton in der Hauptrolle, Marvel Studios, die Dokumentation über Billie Eilish‘ jüngstes Konzerterlebnissowie den familienfreundlichen Disney Abenteuerfilm. Auf der Plattform debütieren heute außerdem die Fantasy-Romantikkomödieaus dem Jahr 2007 mit Amy Adams und Patrick Dempsey in den Hauptrollen sowie die neue Disney+ Original KurzfilmreiheNeben dem heutigen Inhalte-Feuerwerk möchte Disney im Laufe des verbliebenen Jahres jede Woche eine neue Serie oder einen neuen Film starten, darunter darunter Marvelsam 24. November, Ridley Scottsam 1. Dezember undam 24. Dezember. Beim Star-Banner startet zum Monatswechsel zudemmit Scott Foley und Piper Perabo in den Hauptrollen sowieam 22. Dezember.Für das kommende Jahr wurde ebenfalls eine Reihe an Titeln angekündigt, wie beispielsweise der preisgekrönte Dokumentarfilmnach dem Bestseller von Naoki Higashida, der spanischen Polizeithrillervon Isabel Peña und Rodrigo Sorogoyen, das dystopische New-World-Dramavon Niccolo Ammaniti,(Staffel 1-5) und(Staffel 1-3). Weitere Inhalte sindmit Lily James und Sebastian Stan in den Hauptrollen,von FX, produziert von Danny Boyle, und die Doku-Seriemit Ryan Reynolds und Rob McElhenney, den Besitzern des Wrexham AFC.Damit nicht genug. Wie Bob Chapek, CEO von Disney, in den vergangenen Tagen bereits versicherte, werde das Unternehmen seine Investitionen in lokale Inhalte massiv ausbauen. Bis 2024 sollen 60 Origial Serien erworben, entwickelt und produziert werden. In diesem Zusammenhang hat Disney+ heute die neue Serie(Arbeitstitel) vorgestellt, die der erste spanische, scripted Original Titel ist. Die sechsteilige Original Dramaserie erzählt die Geschichte eines Mannes, der es wagt, seinem sozialen Status als Sohn einer Näherin und eines Fischers zu trotzen. Dank seines natürlichen Talents, seiner unermüdlichen Arbeit und seines ausgeprägten Geschäftssinns wird Balenciaga zu einem der bedeutendsten Modedesigner aller Zeiten. Geschaffen wurde die Serie von Lourdes Iglesias und den zwölffachen Goya-Preisträgern Jose Mari Goenaga, Jon Garaño und Aitor Arregi.Außerdem hat die zehnteilige Live-Action-Abenteuerserieihren Star und ihren Hauptregisseur gefunden. Shazad Latif («Star Trek: Discovery», «The Pursuit of Love») wird die ikonische Rolle von Kapitän Nemo übernehmen, dem rätselhaften indischen Prinzen, der ein fantastisches U-Boot von der East India Company stiehlt und sich auf die Suche nach Abenteuern unter dem Meer begibt. Michael Matthews wird bei der von Jules Vernes „20.000 Meilen unter dem Meer“ inspirierten Geschichte Regie führen.In, das als achteilige romantische Action-Komödien- und Krimi-Serie beschrieben wird, wird Gavin Drea an der Seite von Rosa Salazar in der Rolle ihres wiederkehrenden Liebhabers Stefan zu sehen sein. Salazar spielt die Rolle der Katie, einer Bilderbuchbraut, die an ihrem Hochzeitstag von den Leichen ihres neuen Ehemanns und aller Mitglieder seiner Familie umgeben ist. Jade Harrison und Jamie Michie spielen die Hauptrollen des besonnenen DCI Metts und des unberechenbaren DI Donahue, die die Morde an Katies Ehemann und seiner Familie aufklären sollen. Neben Drea treten Callie Cooke, Bhav Joshi, Ioanna Kimbook und Omar Baroud als Stefans enge Freundesgruppe auf, die gemeinsam die Hochzeitssaison mit einer scheinbar nicht enden wollenden Abfolge von Verlobungsgetränken, Junggesellenabschieden, Junggesellinnenabschieden und Hochzeiten durchlebt. George Webster spielt Hugo Delaney, den Ehemann von Katie