Handball-Konkurrenz gegen Football

Wenn schon Länderspielpause in den Bundesligen herrscht, zeigt das Erste auf einmal die Handball-Bundesliga. ProSieben Maxx mit gewohntem College-Programm.

Der sportliche Samstag zeigte sich mit dem Top-Spiel der Handball-Bundesliga und dem gewohntem College-Football-Programm bei ProSieben Maxx . Die beiden sportlichen Highlights starteten grob zur gleichen Zeit ab 18:00 Uhr. Der Spartensender Maxx konnte die beste Zuschauerzahl im vierten Viertel des Spiels zwischen den Michigan Wolverines und den Penn State Nittany Lions mit 0,21 Millionen erreichen. Aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren hiervon 0,13 Millionen. Die Marktanteile sprachen von insgesamt 0,7 Prozent und 2,0 Prozent am Markt der Zielgruppe.Zeitgleich gestartet zeigte sich das Handball-Bundesliga-Duell zwischen den Füchsen Berlin und dem SC Magdeburg. Hierbei schalteten 1,63 Millionen Zuschauer ein, die einen Marktanteil von 7,9 Prozent markierten. Jüngere Zuschauer zeigten sich hier jedoch lediglich 0,22 Millionen und dadurch generierte das Programm einen Marktanteil von 5,4 Prozent. Immerhin ein ordentlicher Ersatz, so ohne Fußball am Samstag.Fernab der sportlichen Konkurrenz lief bei ProSieben Maxx im Anschluss an die College-Footballer das Show-Format. Hierbei hielt der Sender noch 0,2 Millionen Zuschauer und immerhin 0,1 Millionen Zielgruppen-Fernsehende. Die Marktanteile bewegten sich ab 22:00 Uhr bei 0,9 Prozent insgesamt und 1,8 Prozent am Markt der Zielgruppe.