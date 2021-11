Blockbuster-Battle

Als klarer Favorit und Kassenschlager geht «Black Panther» in dieses Battle. Was haben Seth Rogen gemeinsam mit Zach Afron und Matthew Perry zusammen mit Bruce Willis dem entgegen zu setzen?

(ProSieben, 20:15 Uhr)Der nächste Actioner aus dem Marvel-Universum: Der Oscar-prämierte Kinohit mit Chadwick Boseman in der Hauptrolle führt die Ereignisse aus "Captain America: Civil War" fort. Nach dem Tod seines Vaters wird Prinz T'Challa zum König von Wakanda ernannt - einem technologisch weit fortgeschrittenen, abgeschotteten Land in Afrika. Schon bald entfacht jedoch ein skrupelloser Kampf um den Thron und der König muss auf die Kräfte von Black Panther zurückgreifen, um sein Land zu retten. Quotenmeter fand in seiner Kino-Kritik lobende Worte : „«Black Panther» hat den Sound, den Look und die Fallhöhe, die einem adligen Superhelden gebührt. Stärker hat noch kein Marvel-Protagonist sein Filmdebüt im Rampenlicht gefeiert.“Quotenmeter.de: 10Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 9IMDb User Rating: 7(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Die nach Stille und Idylle lechzende Familie Mac und Kelly Radner hat sich gerade erholt vom Nachbarschaftskrieg gegen Teddy Sanders Studentenverbindung, da droht bereits der nächste Konflikt. Eine Gruppe von partywütigen Studentinnen stört das erholsame Familienleben. Abermals müssen sich Mac und Kelly einen Plan überlegen, um der lauten Meute Herr zu werden. Dabei erhalten sie Unterstützung von einem alten Erzfeind. Quotenmeter gefiel der Film, der durch ein „noch höheres Tempo und ein wesentlich pfiffigeres Skript“ zu überzeugen weiß. „«Bad Neighbors 2» ist nicht nur ein Sequel, sondern auch eine Verbeugung vor und Meta-Kommentar auf den ersten Teil“, lautete das Fazit. Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 6IMDb User Rating: 6(Tele 5, 20:15 Uhr)Der Zahnarzt Nicholas „Oz“ Oseransky ist ein ausgesprochen netter Kerl. Doch wenn er zu Hause durch die Türe tritt, erwartet ihn die Hölle auf Erden. Seine geldgierige Frau Sophie und ihre nichtsnutzige Mutter bereiten ihm täglich einen diabolischen Empfang. Sophie ist es auch, die Oz schließlich in Teufels Küche schickt, als sie herausfindet, dass der ehemalige Mafiakiller Jimmy „The Tulip“ Tudeski im Rahmen eines Zeugenschutzprogramms gleich nebenan eingezogen ist. Jimmy hat den Obermafioso Janni Gogolack verraten. Dieser hat ein Kopfgeld auf seinen ehemaligen Angestellten ausgesetzt und hält Jimmys Frau Cynthia als Geisel gefangen. Als Oz im Auftrag seiner Frau nach Chicago fährt, um Jimmy zu verpfeifen, begegnet er dem furchterregenden Ganoven Frankie Figs und verliebt sich in die schöne Cynthia. Doch aus der neuen Liebe dürfte kaum etwas werden. Inzwischen erfährt Jimmy nämlich, was Oz vorhat. Außerdem hat Sophie den Profikiller Hanson angeheuert, der in Montreal auf Oz wartet, und selbst dessen hübsche Zahnarztgehilfin Jill Saint Claire führt Düsteres im Schilde.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 5IMDb User Rating: 7