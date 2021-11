Es hagelt neue Staffelbestwerte beim ZDF-Abend

Quotennews

Für «Die Chefin», die «heute-show» und das «ZDF Magazin Royale» schalteten deutlich mehr Zuschauer ein als in der Vorwochen.



Das ZDF führte am gestrigen Abend ohne Probleme die Tagesrangliste mit den beiden Krimiserien zur Primetime an.steigerte sich von zuletzt 6,37 Millionen Fernsehenden noch weiter auf nun 6,44 Millionen. Somit lag der Marktanteil bei herausragenden 22,7 Prozent. Auch die 0,58 Millionen Jüngeren verbesserten sich auf starke 9,0 Prozent.übernahm mit 5,45 Millionen Zuschauern und weiterhin überzeugenden 19,8 Prozent Marktanteil. Bei den 0,53 Millionen jüngeren Krimifans sank die Quote leicht auf hohe 8,1 Prozent.Diestellte ebenfalls einen neuen Rekordwert für dies gegenwärtige Staffel auf. Das Publikum vergrößerte sich von zuletzt 4,30 auf 4,57 Millionen Menschen, wodurch auch die Sehbeteiligung auf starke 21,1 Prozent wuchs. Parallel dazu steigerten sich die 1,24 Millionen Jüngeren auf eine ausgezeichnete Quote von 21,8 Prozent. Dasselbe ließ sich beimbeobachten, für welches 2,37 Millionen Fernsehende einschalteten. Hier war die Steigerung von zuletzt akzeptablen 10,2 auf gute 14,1 Prozent mehr als deutlich. Dies war die höchste Quote, welche das Format überhaupt jemals eingefahren hat. Für die 0,90 Millionen 14- bis 49-Jährigen bedeuteten herausragende 20,8 Prozent Marktanteil ebenfalls einen Allzeitbestwert.Das Erste lockte zu Beginn der Primetime mit der Komödieetwa halb so viele Zuschauer wie die Konkurrenz. Mit 3,23 Millionen Fernsehenden wurde eine knapp überdurchschnittliche Quote von 11,5 Prozent verbucht. Die 0,43 Millionen Jüngeren landeten bei soliden 6,5 Prozent.