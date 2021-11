RTL: «Die Ultimative Chart Show» stürzt ab, während Fußball überzeugt

Quotennews

Das Interesse für die erfolgreichsten Hits 2021 blieb in diesem Jahr gering. Der Sender überzeugte am Sonntag lediglich mit der WM-Qualifikation.



Auch wenn das Jahr noch nicht ganz vorbei ist, zog Oliver Geissen am Vorabend bereits die musikalische Bilanz im Rahmen von. Trotz Corona gab es einige Neuigkeiten, wie das ABBA-Comeback nach 40 Jahren. Zu Gast waren unter anderen Harald Glööckler und die Pahde-Zwillinge. Im vergangenen Jahr lag das Interesse bei 2,01 Millionen Fernsehenden, was einen passablen Marktanteil von 8,3 Prozent zur Folge hatte. Bei den 0,98 Millionen Jüngeren wurde eine starke Quote von 17,3 Prozent gemessen.Doch in diesem Jahr erhielt das Format mit nur 1,10 Millionen Zuschauern deutlich weniger Aufmerksamkeit. RTL verbuchte lediglich schwache 4,5 Prozent Marktanteil. Auch bei den 0,40 Millionen Umworbenen blieb man bei niedrigen 6,1 Prozent hängen. Zuvor übertrug RTL das letzte Spiel der WM-Qualifikation gegen Armenien. Unter Druck stand das Team von Hansi Flick nicht, denn das Ticket für die WM wurde längst gezogen. Am Ende sicherte sich die deutsche Mannschaft den Sieg mit 4:1.Zum Anpfiff schalteten bereits 6,28 Millionen Fernsehende ein, was einen ausgezeichneten Marktanteil von 25,6 Prozent zur Folge hatte. Zur zweiten Halbzeit vergrößerte sich das Publikum schließlich sogar auf 6,95 Millionen Menschen, auch wenn die Quote auf 23,5 Prozent sank. Die jüngere Gruppe war zunächst mit 1,43 Millionen und später 1,57 Millionen Fußballbegeisterten vertreten. Hier wurden herausragende Sehbeteiligungen von 23,9 sowie 21,2 Prozent gemessen.