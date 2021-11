Zeitgleich zum US-Start: «Sex and the City»-Revival kommt Anfang Dezember zu Sky

TV-News

«And Just Like That…» wird Anfang Dezember auf Deutsch und in der Original-Fassung verfügbar sein.

Nun geht alles ganz schnell: Wie berichtet , soll der Reboot von, der mit den einstigen Protagonistinnen Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis besetzt ist, bereits im Dezember Premiere feiern. HBO Max, der US-Streamingdienst von WarnerMedia, hatte den Start für das Prestigeprojekt, dessen Dreharbeiten derzeit noch immer in New York City stattfinden, für den 9. Dezember angekündigt. Am gleichen Tag feiert der Reboot von Executive Producer Michael Patrick King auch hierzulande Premiere – linear bei Sky Comedy und auf Abruf bei Sky Ticket.Am 9. Dezember werden um 20:15 Uhr die ersten beiden Folgen ausgestrahlt, jeden Donnerstag folgt eine weitere Episode. Neben Parker, Nixon und Davis, die ihre ikonischen Rollen als Carrie, Miranda und Charlotte einnehmen, spielen auch Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson und Evan Handler mit. Kim Catrall als Samantha Jones wird nicht zu sehen sein. Die Serie folgt den drei Freundinnen auf ihrem Weg von der komplizierten Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 30ern zu der noch komplizierteren Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 50ern.Als Executive Producer fungieren Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi und Michael Patrick King. Zu den Autoren zählen Michael Patrick King, Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg und Elisa Zuritsky. Die Serie «Sex and the City» wurde kreiert von Darren Star und basiert auf dem gleichnamigen Buch von Candace Bushnell. Zusätzlich zum zehnteiligen Reboot stehen alle Staffeln der Mutterserie bei Sky Ticket zum Abruf bereit.