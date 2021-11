Sky rüstet mit Weihnachtsprogramm auf

TV-News

Im Dezember sollen gleich vier neue Sky Original Filme bei Sky Cinema im Programm zu sehen sein.

mit Michael Sheen als erfolgreicher Nachtclubmanager, der im Jahr 1985 an Weihnachten zu seiner Familie fährt und sich im Zug seiner Herkunft stellen muss. In «Der fabelhafte Mr. Blunden» begeben sich zwei Teenager auf ein großes Abenteuer in die Vergangenheit.



„Dieses Jahr können sich alle Filmfans bei Sky auf eine einzigartige Weihnachtszeit freuen. Mit unseren ersten Sky Original Filmen «Der kleine Roald Dahl und die Maus», «A Christmas Number One», «Last Train to Christmas» und «Der fabelhafte Mr. Blunden» bieten wir gleich vier exklusive Highlights für die ganze Familie. Ein emotionales Filmfest zur schönsten Jahreszeit, das unser Angebot mit den besten X-Mas-Hits auf Sky Cinema Christmas und großen Blockbuster-Premieren perfekt ergänzt. Weihnachten kann kommen!", sagt Michaela Tarantino, Vice President Sky Cinema bei Sky Deutschland.



Es sind noch genau sechs Wochen bis zu Heiligabend, in den Supermärkten stehen seit Wochen Lebkuchen und Schokonikoläuse in den Regalen und in den Kinos laufen die ersten Weihnachtsfilme an. Auch Sky schließt sich dem allgemeinen vorweihnachtlichen Treiben an und hat heute für Dezember gleich vier Sky Original Weihnachtsfilme angekündigt, die bei Sky Cinema zu sehen sein werden. Alle Sky Christmas Original Filme sind mit Sky Q und mit dem Streamingdienst Sky Ticket auch auf Abruf verfügbar.Nebenüber eine wundersame Episode im Leben des berühmten Schriftstellers wird auch das brandaktuelle Musik-Drama