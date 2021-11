Lizzy Caplan spielt bei «Fatal Attraction» mit

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Paramount+ hat die Serie bestellt.

Der ViacomCBS-Streamingdienst Paramount+ hat eine Serienadaption vonbestellt, in der Lizzy Caplan die Hauptrolle übernehmen soll. Alexandra Cunningham ist als Autorin, Showrunnerin und ausführende Produzentin an der Serie beteiligt. Kevin J. Hynes teilt sich mit Cunningham die Drehbuchaufgaben und wird auch als ausführender Produzent fungieren. Darryl Frank und Justin Falvey sind ausführende Produzenten für Amblin Television. Paramount Television Studios wird produzieren.Die Serie wird als eine tiefgreifende Neuinterpretation des Films beschrieben, die die zeitlosen Themen Ehe und Untreue durch die Brille der modernen Einstellung zu starken Frauen, Persönlichkeitsstörungen und Zwangskontrolle betrachtet. Caplan wird die Hauptrolle der Alex spielen, die nach einer kurzen Affäre von ihrem Geliebten besessen wird. Glenn Close spielte Alex in der Filmversion und wurde dafür für einen Oscar und einen Golden Globe nominiert. Die Rolle des Dan, die im Film von Michael Douglas gespielt wurde, muss noch besetzt werden."Alexandra bringt eine unglaublich starke und nuancierte Sichtweise in eine Geschichte ein, die zu einem kulturellen Phänomen wurde, aber bisher nur aus der männlichen Perspektive erzählt wurde", sagte Nicole Clemens, Präsidentin von Paramount Plus Original Scripted Series. "Gemeinsam mit Kevin werden sie einer neuen Generation das nächste explosive Kapitel dieser Geschichte mit einem ausgewogenen Blick auf die Komplexität der menschlichen Psyche nahebringen."