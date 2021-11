Lena Dunham steigt bei «Mob Queens» ein

US-Fernsehen

Der Pay-TV-Sender HBO entwickelt eine Miniserie zum gleichnamigen Podcast.

HBO entwickelt eine Miniserie des Podcasts, in der Lena Dunham, Ruth Wilson und Dennis Lehane die Hauptrollen spielen. Dunham wird als Co-Autorin, Regisseurin und ausführende Produzentin mit ihrer Firma Good Thing Going fungieren. Wilson wird nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern über Lady Lazarus auch die Produktion übernehmen.Lehane wird als Co-Autor und ausführender Produzent fungieren. Michael P. Cohen von Good Thing Going wird ebenfalls als ausführender Produzent an Bord sein, zusammen mit Ryan Selzer von Lady Lazarus, Stitcher, Animal Kingdom und Michael Seligman und Jessica Bendinger. Seligman und Bendinger haben den Podcast entwickelt und moderiert.Die Serie erzählt die Geschichte von Anna Genovese (Wilson), die vor allem als zweite Ehefrau des berüchtigten Gangsterbosses Vito Genovese bekannt ist und in den 1930er Jahren eine feste Größe in der Drag-Bar-Szene des Village war. Später brach sie das Gesetz der Cosa Nostra, als sie die illegalen Geschäfte ihres Mannes bei Scheidungsanhörungen aufdeckte.