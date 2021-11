Buchclub: Liebe Angst, Zeit, dass du gehst

Hintergrund

Die Moderatorin ist wieder im Fernsehen zu sehen. Möller schrieb ihre Auszeit vom Fernsehen.

Annett Möller, die seit 2008 eine der größten Nachrichtensendungen im deutschen Fernsehen moderiert, beschreibt in ihrem Buch "Liebe Angst, Zeit, dass du gehst" ihren langen Kampf mit Angst- und Panikattacken. Unbemerkt von ihrem Umfeld, durchleidet die bekannte Moderatorin jahrelang quälende Panikschübe, die nach und nach immer häufiger auftraten. Einige Zeit lang gelingt es Annet Möllner sogar, diese psychischen Probleme vor ihrem professionellen als auch privaten Umfeld völlig geheim zu halten. Sie schafft es, dank ihrer jahrelangen beruflichen Erfahrung, sich nichts davon anmerken zu lassen.Möllner zwingt sich, ihren Beruf weiterhin auszuüben, denn sie möchte ihren Traumjob nicht verlieren. Trotzdem erleidet sich regelmäßig schwere Panikattacken vor laufender Kamera, die sie so gut wie möglich unterdrückt. Irgendwann, als es gar nicht mehr geht, fängt sie an nach professioneller Hilfe zu suchen. Sie will sich nun endlich aus der Angst-Spirale befreien. Sie erzählt von ihrer Suche nach Hilfe, die immer dringender nötig wird und wie sie es endlich schafft, den richtigen Lösungsansatz zu finden.Möllner erzählt in ihrem Buch, wie es ihr gelingt, mit der Angststörung und ihren Panikattacken zu leben und letztendlich sogar erkennt, was ihre Attacken bedeuten. Sie erzählt davon, wie sie feststellt, was die Angstschübe wirklich bedeuten und was sie daraus für ihr Leben lernen kann. Annett Möller beschreibt eindringlich, wie sie sich aus dem Angstkreislauf befreit und was zeitgleich in ihrem Leben stattfindet. Sie teilt mit ihren Lesern wichtige Selbsthilfetechniken, die dabei helfen können, Panik zu besiegen. Denn Annett Möllner möchte das, was sie gelernt hat, mit anderen teilen. Zusammen mit Experten hat sie sich intensiv damit auseinandergesetzt, welche wirkungsvollen Therapiemöglichkeiten es für Menschen mit Panikattacken gibt.Diese und vieles mehr beschreibt sie in ihrem sehr persönlichen Buch. Denn Annett Möllner hat nicht nur gelernt, ihre Angst zu besiegen, sondern begreift diese nun sogar als Chance, die sie mit ihrer Leserschaft teilen möchte.