«Paula kommt» zurück

TV-News

Liebe, Lust und Leidenschaft - dabei geht es bei «Paula kommt»! Und ab dem 1. Dezember kommt «Paula» zurück zu sixx.

Es wird wieder schlüpfrig bei sixx . Nach einer längeren TV-Pause meldet sich das Sex- und Leidenschaft-Formatim Programm zurück. Ab dem 1. Dezember soll es beim Spartensender losgehen und klar ist, die Mittwochs-Primetime dürfte wieder tiefgründig werden. Paula Lambert, namensgebend für die Show «Paula kommt», hat es sich bereits seit langer Zeit zur Aufgabe gemacht, die wichtigsten Aspekte in Sachen Liebe, Lust und Leidenschaft aus ganz Deutschland zusammenzufassen. Stets beantwortet werden soll, was das Rezept für ein erfülltes Sex- und Liebesleben ist.Dabei geht es keinesfalls nur um klassische Themen des Liebesspiels. Es geht auf Paulas Reise durch Deutschland unter anderem in Hamburg um das Thema Monogamie und sexuelle Treue, bevor es auch hartnäckigen Mythen rund um Erotik an den Kragen geht. Natürlich werden auch aktuelle Sex-Trends beleuchtet. All diese Inhalte bietet am 1. Dezember die Dokumentation, gesendet in der Primetime.Ist die Doku durch, schickt sixx mehrere Folgen des ursprünglichen Formats über den Äther. Im TV-Plan stehen einige Ausgaben von «Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten». Wer sich jedoch auf die Call-in-Formate «Paula kommt... am Telefon» oder «Paula kommt - Der LIVE Talk» gefreut hat, wird enttäuscht. Diese liefen zuletzt im Sommer 2020 und sollen vorerst nicht erneut ausgestrahlt werden.