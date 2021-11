«Ninja Warrior Germany» legt noch eins drauf

Quotennews

Der Staffelrekord, den die Show in der Vorwoche aufgestellt hatte, wurde diese Woche noch einmal übertroffen.



Die zwölf besten Teilnehmer und Teilnehmerinnen der gestrigen Vorrunde beisicherten sich den Einzug ins Halbfinale. Zuletzt hatte das Format wieder an Boden gut gemacht und in der Vorwoche die bislang beste Reichweite der Staffel von 2,13 Millionen Menschen aufgestellt. Dies hatte solide 8,1 Prozent Marktanteil zur Folge. Bei den 0,95 Millionen Umworbenen wurde eine hohe Quote von 15,0 Prozent gemessen.Der Vorwochenrekord wurde am gestrigen Abend mit 2,16 Millionen Fernsehenden geknackt, während der Marktanteil weiterhin bei 8,1 Prozent lag. Die 1,00 Millionen Jüngeren holten weiter auf und landeten somit bei starken 15,7 Prozent. Fürlief es allerdings mit 0,86 Millionen Zuschauern und mauen 5,3 Prozent schwächer als in den Vorwochen. Die 0,42 Millionen Werberelevanten mussten sich mit einer annehmbaren Sehbeteiligung von 10,0 Prozent zufriedengeben.Besonders stark zeigte sich zur Primetime auch ProSieben mit dem Actionthriller. 1,64 Millionen Interessenten verfolgten den Film und landeten folglich bei einer starken Quote von 6,2 Prozent. Die 0,66 Millionen Jüngeren sicherten sich einen guten Marktanteil von 10,4 Prozent. Mit dem Agententhrillerwurde bei einem Publikum von 0,72 Millionen Menschen der Marktanteil auf 6,6 Prozent ausgebaut. Bei den 0,24 Millionen Jüngeren ging der Abend mit passablen 8,4 Prozent zu Ende.