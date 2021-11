«Lena Lorenz» bleibt weiter blass

Quotennews

Für ZDF-Verhältnisse läuft die Sendung am Donnerstag weiterhin mau. Maybrit Illner überzeugte auf dem 22.30-Uhr-Slot.

Die Ausbeute der Hebammen-Serieist weiter mau. Noch im vergangenen Jahr wurden über fünf Millionen Zuschauer eingefahren, in diesem Jahr musste man sich mit Werten zwischen vier und viereinhalb Millionen Zuschauer zufrieden geben. Die 25. Folge der Serie, in der Judith Hoersch seit dem Jahr 2019 die Hauptrolle spielt, wollten sich 3,74 Millionen Menschen nicht entgehen lassen.Die Episode „Hinter Gittern“, in der die Hebamme eine inhaftierte Frau auf dem Weg der Geburt begleitet, verzeichnete um 20.30 Uhr 12,7 Prozent Marktanteil. Die Produktion von Ziegler Film sorgte bei den jungen Menschen für einen Einschaltimpuls von 0,36 Millionen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen blieb allerdings mit 5,0 Prozent überschaubar.Einmal mehr talkte Maybrit Illner in ihrer gleichnamigen Talkshow. In dieser Woche verfolgten 2,62 Millionen Zuschauer die Gespräche mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, FDP-Vize Wolfgang Kubicki, Biochemikerin Helga Rübsamen-Schaeff, Annemarie Fajardo (Vizepräsidentin Deutscher Pflegerat), Anika Klafki (Öffentliches Recht) und Focus-Online-Korrespondent Ulrich Reitz, der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 14,2 Prozent. Bei den jungen Zuschauern wurden 0,37 Millionen ermittelt, der Marktanteil sorgte dieses Mal für gute 8,1 Prozent.