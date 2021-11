TV Movie Stream XXL: Bauer macht Fernsehzeitschrift mit Streamingteil

Vermischtes

Um den Überblick über den stetig wachsenden Streamingmarkt zu behalten, startet am Freitag „TV Movie Stream XXL“, eine Programmzeitschrift mit einem extra Streamingteil über die Starts der kommenden 14 Tage.

Selbst in Zeiten von Smartphones und Internet machen Programmzeitschriften noch immer einen gehörigen Teil des örtlichen Kiosk-Regals aus. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern, denn die Bauer Media Group hat nun eine neue Zeitschrift angekündigt, die neben dem vollständigen TV-Programm auch alle Streaming-Starts auflistet. Bereits am morgigen Freitag erscheint die erste „TV Movie Stream XXL“, die von nun an alle 14 Tage veröffentlicht wird. Durch die Einführung des neuen Heftes steigt die Zahl des TV-Magazin-Portfolios von Bauer Media auf 13 Magazine. Parallel zur ersten Ausgabe startet außerdem das Video-on-Demand-Angebot, das in Zusammenarbeit mit der Videocity GmbH entstanden ist. Darauf werden aktuelle Filme und Serien zum Kaufen und Leihen angeboten, die in den Heften empfohlen werden.„Zuschauer müssen sich nicht zwischen TV, Mediatheken oder Streaming entscheiden, alles steht jederzeit zur Verfügung. Diese Flexibilität überträgt unser Konzept auf gelernte Vorzüge einer Programmzeitschrift: Wir bieten den vollen Überblick über alle relevanten Bewegtbildkanäle. Dabei sind wir nah am Gewohnten mit dem Basisheft, das den TV Movie-typischen Mantelteil und das lineare TV-Programm beinhaltet“, erklärt TV Movie-Chefredakteur Uwe Bokelmann. Über die Vorzüge sagt er: „Ergänzt haben wir im Listing das Sport-Streaming, wo Ausstrahlungstermine ebenfalls linear sind. Alles, was on-Demand nutzbar ist, findet, kritisch von TV Movie bewertet und übersichtlich in neun Genres sortiert, seinen Platz im Streaming-Magazin. Das Supplement kann die Leserschaft so flexibel nutzen, wie Streaming selbst: als Guide an jedem einzelnen Programmtag oder man bewahrt das Streaming-Magazin über den linearen Programmzeitraum hinaus separat auf.“Nils Grönwoldt, Verlagsleiter TV-Magazine bei Bauer Media, fügt an: „Als marktführender Publisher im Segment der Programmzeitschriften kennen wir die Mechanismen des linearen TV- und Streaming-Marktes und haben Trends und Entwicklungen bei den Sehgewohnheiten durch intensive Markt- und Zielgruppenforschung stetig im Blick. Aus dieser starken Position leiten wir unseren Anspruch ab: Wir wollen den Markt für Programminformationen voranbringen und Innovator sein. ‚TV Movie Stream XXL‘ ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft des Programmzeitschriften-Marktes. Wir glauben, dass sich unsere TV-Magazine zu Bewegtbild-Magazinen weiterentwickeln und dadurch auch zukünftig ihre hohe Relevanz bei Leserinnen und Lesern beibehalten werden.“