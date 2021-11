Disney+ gewinnt 2,1 Millionen Abonnenten hinzu

Vermischtes

Der Streamingdienst enttäuschte die Anleger der New Yorker Börse.

Obwohl der Streamingdienst Disney+ sein Wachstum fortsetzt, sind die Anleger an der Wall Street enttäuscht. Im vergangenen Quartal konnte der Streamingdienst des Micky-Maus-Konzerns 2,1 Millionen neue Kunden gewinnen. Zum Stichtag 2. Oktober zählte Disney+ 118,1 Millionen zahlende Abonnenten, davor kam man auf 116,0 Millionen Kunden.Die Zahl lag deutlich unter den Prognosen der Wall Street, die von etwa zehn Millionen neuen Abonnenten ausgegangen war: Analysten erwarteten im Durchschnitt 126,2 Millionen Disney+-Abonnenten für das Quartal, so FactSet. Im September hatte CEO Bob Chapek gewarnt, dass Disney erwartet, dass sich das Wachstum des Streamingdienstes im Vergleich zum Vorquartal verlangsamen und netto um einen "niedrigen einstelligen Millionenbetrag an Abonnenten" zunehmen wird, was zum Teil auf COVID-bedingte Produktionsverzögerungen zurückzuführen ist."Wir sind zuversichtlich, dass unser hochwertiges Unterhaltungsangebot und die Expansion in zusätzliche Märkte weltweit uns in die Lage versetzen werden, unsere Streaming-Plattformen weltweit weiter auszubauen", sagte Chapek bei der Bekanntgabe der Ergebnisse für das vierte Quartal.Insgesamt meldete Disney 179 Millionen Gesamtabonnements für Disney+ , ESPN Plus und Hulu, gegenüber 174,9 Millionen im Vorquartal. Die Zahl der Hulu-Abonnenten stieg im Berichtszeitraum um eine Million auf 43,8 Millionen, einschließlich eines Anstiegs der Live-TV + SVOD-Kunden um 300.000 auf 4,0 Millionen. Die Zahl der ESPN Plus-Abonnenten stieg von 14,9 Millionen im Vorquartal um 2,2 Millionen auf 17,1 Millionen.