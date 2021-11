Nihat wird beschattet

Soap-Check

Während es bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» interessant wird, überredet Britta bei «Unter Uns» Robert sie zu einem Frauenarzt-Termin zu begleiten.

Katrin hat die Ehe von Anke und Florian schweren Herzens akzeptiert, doch Anke bleibt mit einem schalen Gefühl zurück. Als sie noch einmal mit Florian über Katrin reden will, erzählt er ihr angetan von der tollen Geschäftsfrau Amelie, was Ankes Eifersucht schürt. Die kocht hoch, als sie Florian und Amelie im vermeintlichen Flirt sieht. Anke geht Florian aufgebracht an, doch der kennt ihre Eifersuchtsanfälle und bügelt sie genervt ab. Anke setzt das so zu, dass sie seine Loyalität in Frage stellt. Dörte und Gunter genießen die ungewohnte Zweisamkeit. Doch während Dörte gegenüber Merle zugibt, dass der Sex schön, aber ungewohnt war, ist Gunter ganz verzaubert. Als Hendrik versucht, Joe beizubringen, dass es nichts mit Mia werden kann, wird Katrin klar, dass sie viele Entwicklungen im Leben ihrer Tochter verpasst hat. Sie wundert sich, als sie die Pille in Mias Sachen findet und hofft, dass Mia sich ihr bei Liebeskummer anvertraut. Simon erwartet, Gunters Assistent zu werden, doch der erklärt ihm, dass er ganz unten im Hotel anfangen muss.Selina schenkt Maja für die Hochzeit einen Ring ihrer Urgroßmutter. Beim Anprobieren muss Maja feststellen, dass ihr der Ring etwas zu klein ist, doch es gelingt ihr, den Ring mit Hilfe von Wasser und Seife wieder abzunehmen. Kurz darauf wird sie von Florian abgelenkt und lässt das Schmuckstück gedankenverloren am Waschbecken liegen. Als sie ihren Verlust wenig später bemerkt, ist der Ring verschwunden. Nach der Nacht mit Ariane weiß Robert nicht, wie er mit der Situation umgehen soll, und geht erst mal auf Abstand. Kurz darauf sieht er Lia zufällig beim Klavierspielen und stürzt in ein Gefühlschaos. Als er am nächsten Tag mitbekommt, dass Ariane vor Lia ihre gemeinsame Nacht für sich behält, ist er zunächst erleichtert. Doch dann macht Ariane ihm ein folgenschweres Geständnis. Als Max erfährt, dass Gerry für Shirin den Beautysalon gepachtet hat, vermutet er, dass diese seinen Bruder manipuliert hat. Daraufhin macht er Shirin ungerechtfertigte Vorwürfe. Diese gerät dadurch ins Grübeln und kommt zu dem Schluss, ihre Abmachung mit Gerry wieder aufzulösen.Als Emma nicht in die Schule will, macht Gregor sich Sorgen um seine Tochter. Nimmt die Trennung ihrer Eltern sie mehr mit als gedacht? Josephine blockt das Gespräch mit ihrer Mutter ab. Wird sie Pfarrer Burman und ihren eigenen indischen Wurzeln doch noch eine Chance geben?Britta überredet den tapferen Robert, sie zum Frauenarzt-Termin zu begleiten. Doch dort bekommt sie schockierende Neuigkeiten ... Benedikt stößt wegen der Wahrheitsdroge Jakob und Monika vor den Kopf. Jakob verpasst ihm eine Abreibung ... Paco bekommt von Eva den Rat, Nika in seinen Verdacht einzuweihen, doch er bringt es nicht übers Herz ....Als es Jenny nicht gelingt, Maximilian nicht von der Neuausrichtung ihres Projekts zu überzeugen, fordert sie eine Abstimmung. Dadurch gerät Richard in eine Zwickmühle ... Yannick ist aufgebracht, als er feststellen muss, dass Henning sich immer noch in Essen aufhält. Er hofft nur, dass Lucie nicht ihrem Vater begegnet.Nihat und Lilly bemerken, dass sie von einer Frau verfolgt werden. Als Lilly sogar beobachtet, wie die Frau heimlich Fotos von Nihat macht, fragt sie sich, wer aus welchen Gründen Nihat beschatten könnte. Maren und Tobias suchen an der Waldhütte nach Spuren einer Party. Maren triumphiert, als die beiden keinerlei Beweise finden können. Jonas hat die Wahrheit gesagt. Doch auf dem Rückweg stolpert sie über ein heimlich gelegtes Stromkabel.Patrick freut sich riesig, als Tochter Charlie und Enkelin Mathilda plötzlich auf der Matte stehen. Charlie möchte spontan noch etwas mit ihrer Mutter regeln. Patrick übernimmt das „Mathilda-Sitting“ nur allzu gern und ist völlig vernarrt in die Kleine. Die findet ihren Opa mindestens genauso spitze. Die beiden haben einen tollen Tag, inklusive Buden bauen, Herumalberei im Boxclub und jeder Menge Spaß. Als Patrick von einer attraktiven Boxclub-Kundin nach einem Date gefragt wird, sagt er zwar zu – doch als Charlie alarmiert fragt, ob er noch ein paar Extra-Stündchen Babysitten dranhängen könnte, muss Patrick keine Sekunde überlegen: Na klar! Ohne mit der Wimper zu zucken, sagt er der Dame ab – und kümmert sich weiter liebevoll um sein Enkelkind. Er beginnt zu begreifen: Er will die Kleine und seine Tochter öfter um sich haben – denn das Lachen des kleinen Fratzes macht sein gerade so dahinplätscherndes Leben einfach tausendmal schöner.Paula ist am Morgen enttäuscht, als Joe zu gestresst für spontanen Sex ist. Als ihr im Body Burn auch noch Miguel auf die Nase bindet, dass impulsiver Sex für sie als seriöse Ehefrau wahrscheinlich ungewohnt ist, beschließt Paula, wieder mehr Schwung und vor allem Romantik in ihre Ehe zu bringen. Sie überrascht Joe in der Datsche und will mit ihm einen romantischen Abend zu zweit erleben. Doch das Date endet in einer regelrechten Katastrophe – und Paula ist mega-enttäuscht. Joe versucht, sie wieder einzufangen, doch sie beginnt sich zu fragen, ob sie nicht dabei sind, in ihrem Alltag aneinander vorbeizuleben.