«Rosenheim Cops»: Spezial zum Jahresende

TV-News

Das ZDF plant für Ende des Jahres eine 90-minütige «Rosenheim Cops»-Spezial-Sendung. Sendeplatz? Primetime!

Gedreht wurde das Winterspezial derbereits im März diesen Jahres und erneut können sich Fans auf ein Spezial in der Länge von 90 Minuten freuen. Die sonst 45 Minuten langen Episoden wurden zum bereits fünften Mal für das Winterspezial auf die doppelte Länge gezogen. Es ermitteln die Kommissare Hansen und Stadler im verschneiten Rosenheim und mittlerweile gibt es auch einen Sendetermin. Der 29. Dezember 2021, also zwischen den Jahren, können sich ZDF-Zuschauer um 20:15 Uhr auf beste Unterhaltung freuen.Inhaltlich bietet der Fall einen eiskalten Mord. Zwei Damen machen bei ihrem morgendlichen Spaziergang die Entdeckung einer Leiche. Schnell ist geklärt, dass der Tote der bereits mehrere Monate vermisste Sebastian Herrling ist. Der war zu einer Klettertour aufgebrochen, ist jedoch nie wieder heimgekehrt. Dass es sich bei dem Fund nicht um das Ende einer Tragödie, sondern um den Beginn einer aufreibenden Ermittlung handelt, finden die Ermittler schnell raus. Regie führte Herwig Fischer, Kerstin Oesterlin und Jessica Schellack schrieben das Drehbuch.2020 lief das letzte Winterspezial im Februar vor etwa sechs Millionen Zuschauern, was etwa 20 Prozent Marktanteil bedeutete. Einem weiteren Quoten-Erfolg steht nichts im Wege, denn die aktuell laufende 21. Staffel der Serie kann nach sechs Episoden auf im Schnitt 4,3 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen zählen. Wer am Dienstagvorabend verplant ist, kann jeweils eine Woche vor der Ausstrahlung im Zweiten die aktuelle Folge bereits in der ZDFmediathek abrufen.