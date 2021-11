3 Quotengeheimnisse

In dieser Woche drehen sich die Geheimnisse um Fernsehsendungen für junge Zuschauer.

Am Sonntag, den 7. November 2021, stand natürlich ein weiteres Mal diese bekannte Sendung mit der Maus auf dem Programm. Die Erstausstrahlung im Ersten erlangte um 09.30 Uhr 0,36 Millionen 14- bis 49-Jährige, bis zum «Weltspiegel» wurde die Reichweite nicht übertroffen. Das Erste freute sich über starke 17,0 Prozent. Beim Gesamtpublikum räumte man mit 1,12 Millionen und 13,8 Prozent Marktanteil ab.Auch das ZDF konnte junge Menschen erfreuen. In einer neuen «Löwenzahn»-Ausgabe, die bereits um 08.10 Uhr über den Sender ging, waren 0,13 Millionen 14- bis 49-Jähjrige dabei. Der Marktanteil lag bei sehr starken 9,6 Prozent, dies führte zum höchsten Marktanteil in der Altersgruppe vom ZDF am Sonntag. Insgesamt waren 0,46 Millionen Zuschauer dabei, mit 8,7 Prozent lief es nur unterdurchschnittlich.ProSieben strahlte am Sonntag um 07.10 Uhr die fabelhafte Episode „Vier Enthauptungen und ein Todesfall“ der gelben Familie aus. Doch mit diesem „Erfolg“ hatte sicherlich keiner gerechnet. Lediglich 10.000 junge Menschen waren aus der Zielgruppe dabei, sodass Homer & Co. nur auf einen Marktanteil von 1,6 Prozent kamen. Zum Glück liefen die zwei im Anschluss ausgestrahlten Episoden mit 4,7 und 8,2 Prozent deutlich besser.