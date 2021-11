RTL plant nächstes «RTL Aktuell Spezial»

TV-News

Am kommenden Donnerstag verschiebt sich die Vorberichterstattung zum Länderspiel gegen Lichtenstein um etwa zehn Minuten.

RTL hat für den kommenden Donnerstag, 11. November, um 20:15 Uhr ein neuerlicheszur Corona-Krise angekündigt. Passend zum Beginn der Karnevalssession befasst sich die etwa zehnminütige Sendung mit dem Thema „Feiern in der Pandemie“. Die Vorberichterstattung zum WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Liechtenstein verschiebt sich daher auf 20:25 Uhr, Anstoß der Partie ist um 20:45 Uhr, sofern das Spiel in Wolfsburg überhaupt angepfiffen wird. Am Vormittag bestätigte der DFB einen Corona-Fall im Team, was zur Folge hatte, dass insgesamt fünf Spieler in Quarantäne gehen mussten.In der Sondersendung um 20:15 Uhr beleuchtet Moderator Peter Kloeppel im Gespräch mit Experten aus Politik und Medizin, welche Konsequenzen die Karnevalsveranstaltungen angesichts der angespannten Corona-Lage haben könnten. Schon jetzt werden Stimmen laut, die einhellig vor einem möglichen Superspreader-Event warnen. Zudem richtet «RTL Aktuell Spezial» einen Blick voraus und geht auf mögliche Folgen für das Weihnachtsfest ein. Drohen möglicherweise gar Einschränkungen während der Feiertage?Einem thematisch ähnlichen Thema widmet sich bereits am Mittwoch auch, das erstmals auf dem neuen Sendeplatz um 21:15 Uhr zu sehen sein wird. Statt dem Feiern beim Karneval untersucht man den Besuch von Clubs und Restaurants und geht der Frage nach, wie ernsthaft man trotz strengerer Regeln tatsächlich kontrolliert wird. «ZOL» möchte den Test machen und das Geschäft mit gefälschten Impfausweisen genauer unter die Lupe nehmen. Außerdem wird das im Vorfeld der Live-Sendung neu aufgelegte «TV Total» besprochen, zu Gast ist der neue Moderator Sebastian Pufpaff.