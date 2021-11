Primetime-Check

Wie erfolgreich war «Die Heiland» im Ersten? Punktete «Bauer sucht Frau» bei RTL?

Am Dienstag schickte Das Erste wieder seine Serienundauf Sendung, sodass man sich über Reichweiten von 4,20 und 4,27 Millionen freuen konnte. Die Marktanteile lagen bei 14,1 und 15,1 Prozent, bei den jungen Zusehern kam man auf 7,7 sowie 8,7 Prozent. Mitundsank das Interesse auf 2,64 und 2,05 Millionen, die Marktanteile gaben auf 10,7 und 10,5 Prozent nach. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die blaue Eins auf 5,7 respektive 7,7 Prozent.undsorgten für 2,85 und 2,67 Millionen, die Marktanteile lagen bei 9,6 und 9,4 Prozent. Auch beim jungen Publikum brach mit 5,9 und 6,8 Prozent kein Jubelsturm aus. Dassorgte für 3,31 Millionen, die Marktanteile lagen bei 13,1 und 10,0 Prozent.fragten sich 0,97 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen standen 9,1 Prozent auf der Uhr. Bei Sat.1 entschieden sich 1,12 Millionen für, bei den Umworbenen fuhr man 7,2 Prozent ein.wollten sich 4,24 Millionen Menschen nicht entgehen lassen, danach erreichte2,41 Millionen. Die Marktanteile lagen in der Zielgruppe bei 18,1 und 12,9 Prozent.zum Thema ABBA erzielte 0,97 Millionen Zuschauer bei VOX, die Sendung verbuchte 4,7 Prozent. Im Anschluss erreichte1,02 Millionen Zuschauer, die fünfstündige Show sorgte für 4,8 Prozent in der Zielgruppe.Zwei-Episoden brachten RTLZWEI 0,63 und 0,48 Millionen, die Marktanteile bei den Umworbenen beliefen sich auf 5,0 und 4,7 Prozent. Der Spielfilmunterhielt 0,83 Millionen Zuschauer bei Kabel Eins und sorgte für 7,1 Prozent.