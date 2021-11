Dieses Trio will Joko die Show stehlen

TV-News

Die dritte Staffel der Erfolgsshow «Wer stiehlt mir die Show?» werden ab heute aufgezeichnet.

Im Frühjahr dieses Jahres startete ProSieben mitim Unterhaltungssegment den wohl meistbeachteten Neustart in diesem Jahr, obwohl es sich im Prinzip nur um eine Quizshow handelt, wovon es bekanntlich nicht gerade wenige im deutschen Fernsehen gibt. Der Produktionsfirma Florida Entertainment ist es dennoch gelungen, eine abwechslungsreiche Show auf die Beine zu stellen, die zu keinem Zeitpunkt langweilt und am Ende einen besonderen Kniff besitzt. Moderator Joko Winterscheidt kann im Finale seine Show verlieren, wodurch die prominenten Teilnehmer beziehungsweise ein Wild-Card-Gewinner die Chance hat, in der darauffolgenden Woche die Show zu moderieren.Mit Thomas Gottschalk, Elyas M’Barek (beide Staffel eins), Bastian Pastewka und Shirin David (beide Staffel zwei) ist es bereits vier Promis gelungen, die Show zu stehlen. Nach zwei Staffeln, die im Schnitt Zielgruppen-Marktanteile von 15,7 und 15,8 Prozent einfuhren, wird nun bereits eine dritte Runde aufgezeichnet, die ProSieben im kommenden Jahr ausstrahlen will. Ein genauer Sendetermin für die sechs neuen Folgen steht noch nicht fest, es dürfte aber damit zu rechnen sein, dass sie wie Staffel eins wieder zeitnah nach dem Jahreswechsel versendet werden.Fest steht dagegen, wer Teil des Rate-Panels sein wird. Wie ProSieben am Mittwochmorgen bestätigte, werden Anke Engelke, Mark Forster und Riccardo Simonetti um die Show von Joko Winterscheidt quizzen, der wie üblich als Moderator dabei sein wird. Der fand eher weniger schmeichelhafte Wort für seine Konkurrenten: „Es muss sehr gut aussehen, aber gleichzeitig möglichst dünnbehirnt sein, da ich meine Show nur ungern hergebe. Mit Anke Engelke, Mark Forster und Riccardo Simonetti habe ich zum Glück die perfekte Mixtur gefunden. Angst muss ich nur vor unseren Wildcard-Kandidat:innen haben.“ Am Ablauf der Show wird sich nichts ändern. Somit dürfte auch Katrin Bauerfeind als Final-Moderatorin zurückkehren.