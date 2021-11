Auch in diesem Jahr: Plasberg blickt in Quizform auf 2021 zurück

TV-News

Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Jan Josef Liefers sind auch in diesem Jahr wieder dabei.

Eine Europameisterschaft in vollbesetzten Stadien, Olympische Spiele vor überwiegend leeren Rängen, die Bundestagswahl mit dem einhergehenden Abschied von Angela Merkel, das Comeback von ABBA und so manchen Fernsehformat. Das Jahr 2021 hatte einige Überraschungen in petto, weshalb sich ein Jahresrückblick abseits der noch immer grassierenden Corona-Pandemie durchaus lohnen dürfte. Seit 2008 blickt Das Erste nun schon in Quizform auf das zurückliegende Jahr zurück und wird auch in diesem Jahr nicht davon abkommen. I & U Information und Unterhaltung TV Produktion produziert für den öffentlich-rechtlichen Sender auch in diesem JahrAm Dienstag, den 28. Dezember, meldet sich daher erneut Frank Plasberg, der einmal mehr Günther Jauch zu Gast hat. Er war bislang in allen 14 Sendungen Teil der Show. Erneut wird auch Barbara Schöneberger mitraten, die zum zehnten Mal dabei ist, sowie Jan Josef Liefers, der zum elften Mal auf das Jahr zurückblickt. Wer in diesem Jahr den vierten Platz im Rate-Panel einnimmt, verrät Das Erste zu einem späteren Zeitpunkt.Im vergangenen Jahr fiel die Wahl auf Ralf Schmitz. Dies half auch den Einschaltquoten, denn am 30. Dezember 2020 holte «2020 – Das Quiz» 5,98 Millionen Zuschauer ab, was starke 19,9 Prozent Marktanteil bedeutete. Bei den 14- bis 49-Jährigen schalteten 1,48 Millionen ein, was die Sendung auf das Rekordniveau von 17,3 Prozent katapultierte.