«Shoplifters»-Regisseur entwickelt neue Netflix-Serie

Auch einen großen Spielfilm, der sonst im Kino laufen könnte, soll Kore-eda Hirokazu umsetzen.

Der erfolgreiche «Shoplifters»-Regisseur Kore-eda Hirokazu soll eine japanische Serie für Netflix entwickeln. Darüber hinaus ist auch ein Kinofilm geplant, der exklusiv bei der Streamingplattform veröffentlicht wird. Bereits am Dienstag gab Netflix bekannt, dass man den Kundenstamm im asiatischen Raum deutlich ausbauen wolle."Netflix und ich arbeiten gemeinsam an einer Drama-Serie und einem Big-Budget-Film, die sich von meinen bisherigen Werken unterscheiden. Man muss noch ein bisschen warten, bis sie fertig sind und man sie zu sehen bekommt. Ich baue andere Elemente als in Theaterfilmen ein und versuche, spannende Werke zu schaffen. Freuen Sie sich auf sie", sagte er. "Wahrscheinlich wird der neue Film einen anderen Umfang haben als die Filme, die ich bisher gemacht habe. Außerdem würde die Dramaserie nicht realisiert werden, wenn ich nicht mit Netflix zusammenarbeiten würde.""Ich bin nicht der einzige Regisseur, der im Moment an dem Drama arbeitet. Ich bin als Showrunner für die Hauptregie verantwortlich und [werde] bei einigen Episoden selbst Regie führen. Aber dieses Mal versuche ich, junge Regisseure einzubinden und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Das ist auch ein großer Anreiz für mich, an diesem Projekt zu arbeiten."