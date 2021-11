ProSieben setzt montags auch auf «Family Guy»

TV-News

Nachdem «Zervakis & Opdenhövel. Live.» auf den Mittwoch gewechselt ist, wird der Montagabend fortan wieder mit US-Sitcoms bestückt.

Am Montag bestätigte ProSieben offiziell die Rückkehr der einstigen Stefan-Raab-Showmit Sebastian Pufpaff als neuem Moderator. Außer der Tatsachen, dass das Late-Night-Format immer mittwochs um 20:15 Uhr auf Sendung gehen werde, hielt man sich mit einhergehenden Programmänderungen offiziell noch zurück. Senderchef Daniel Rosemann überließ diesen Job lieber den Menschen, die es direkt betrifft: Linda Zervakis. Sie bestätigte am Montagabend offiziell, dassbeginnend mit dem morgigen Tag von nun an immer mittwochs um 21:15 Uhr auf Sendung gehen werde.Der Mittwoch – bislang mit den US-Sitcoms «Young Sheldon», «Die Simpsons» und «The Big Bang Theory» bestückt – wird somit in völlig neuer Gestalt daherkommen. Neben «TV Total» und «ZOL» besteht die Primetime zusätzlich aus-Reportagen von Thilo Mischke, von denen ab dem 24. November vier neue Ausgaben im Programm zu finden sein werden, die ab 23:00 Uhr ausgestrahlt werden. Morgen gibt es zunächst aber eine Folgezum Thema Überlebenskämpfer. Kommende Woche istprogrammiert.Was wird aus den angesprochenen US-Sitcoms? Die kehren fortan wieder auf den Montagabend zurück, wo sie über lange Zeit vor «ZOL» zu finden waren. An der Reihenfolge vonab 20:15 Uhr undab 21:15 Uhr ändert sich nichts. Im Anschluss geht künftig aber nichton Air, sondern eine weitere Cartoon-Serie. ProSieben setzt ab 15. November ab 22:00 Uhr auf die 20. Staffelin deutscher Erstausstrahlung. Je nach Episodenliste wird die Runde auch als 19. Staffel bezeichnet, die mit der Episode „Stewies erstes Wort“ beginnt. Ab 23:00 Uhr werden dann die Nerds um Sheldon Cooper gezeigt.